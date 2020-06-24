康樂園3歲童溺斃 充氣池嬉水昏迷泳池底

祖父照顧 暫無人被捕

男童父母昨早到富山公眾殮房辦理認屍手續，神情哀傷，兩人十指緊扣離開，其間未發一言。據悉，涉事獨立屋為男童祖父母寓所，兩人有聘用印傭打理，男童及其5歲胞姊每月會到獨立屋留宿一兩次。事發時，男童本在兒童充氣泳池嬉水，當時由祖父照顧，家傭則在獨立屋另一邊工作，其間有人為男童除去手袖後，懷疑小睡片刻，男童後被發現在旁邊私人泳池遇溺，沉於池底昏迷。家人將他救起，59歲祖母致電報警，當時男童父母不在獨立屋。

記者昨到涉事獨立屋，家傭拒絕回應。獨立屋由投資公司持有，公司股東為一對李氏夫婦。案件列作對所看管兒童或少年人虐待或忽略，由大埔警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮稱，獨立屋私人泳池甚少聘請救生員，兒童游泳或嬉水時，成年人應小心看管，他指出，幼童若嬉水時跌倒，或因無法即時起身而遇溺，「膝頭哥水深都可以浸親」，他另建議在泳池邊加裝活動欄杆，避免意外發生。