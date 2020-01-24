林鄭：保就業總支出或逾810億

林鄭月娥昨出席行政會議前表示，政府本周內會向約3萬名僱主發放第3批工資補貼，當中97%是聘用人手50人以下的小僱主，與上兩期的98%很接近。她說，累計3批已審批申請涉89,474名僱主、836,285名僱員，佔申請總額53%，涉及資助額191億元。另至今共向74,357名自僱人士發放5.6億元資助。

政府：補貼可全數用於員工薪酬

政府前日公布保就業計劃首批領取工資補貼的僱主名單，涉及2.55萬名僱主，當中約4%獲得每名員工補貼額超出9000元上限。政策創新與統籌辦事處昨晚發新聞稿，稱計劃無規定僱主只能利用工資補貼資助每名僱員最多9000元或一半的工資，若僱主將工資補貼全數用於員工薪酬及並未於補貼期內裁員，僱主毋須向政府退回補貼款額。

政策創新與統籌辦事處解釋，保就業計劃設計目的，是讓僱主因應業務，選擇人手較多及工資開支較高的月份作為「指定月份」，以領取更多工資補貼額，令僱主保留現有員工，亦可為已放無薪假的僱員提供至少一半薪酬，甚至增聘人手，與保就業目標相符。