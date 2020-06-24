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採訪手記：查冊日限30分鐘禁筆錄 海量資料靠死記

【明報專訊】選舉事務處本月1日發表「2020年臨時選民登記冊」，每間在新聞處系統登記名單內的傳媒每日可派一名代表查冊，限時30分鐘。「要記住不能筆錄，只能用腦記。」有查冊經驗的同事特意提點。結果記者用了7天，每節半小時，即合共以3.5小時翻閱多達7000多個選民資料，促成這篇有關飲食界功能組別的報道。

傳媒及公眾以往都可以在辦公時間內，親身到選舉事務處辦公室查閱地方選區及功能界別的臨時選民登記冊，亦不設限時令。鑑於香港警察隊員佐級協會以恐助長警員被「起底」為由提出司法覆核，高院上訴庭早前頒布命令，除選舉候選人、政黨及傳媒外，其餘人不能查閱選民登記冊。

警協會覆核 傳媒查冊要申請

查冊多了限制，申請程序亦繁複，傳媒須先致電預約時段及欲查看的界別，然後填申請表，提供記者身分證資料及機構印章，傳回辦事處後等待確認，一來一回，最少一小時才能完成。記者查閱的飲食界選民登記冊，選民多達7965人，但位於灣仔海港中心的選舉事務處僅得一台電腦供查閱資料，記者曾被派發一本厚厚的實體選民登記冊查閱。在有限的半小時內，從茫茫大海中查找有用資料，只可「眼看手勿動」，記者只好將所有資料牢記腦中，甫離開辦事處便拿紙筆匆匆記下，就這樣以螞蟻搬家式花了7天時間，一點一滴地完成資料蒐集。

明報記者

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