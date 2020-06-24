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踏遍大街小巷 義工團隊半年助逾千「黃店」登記

【明報專訊】由去年12月走到今年5月，「米豬連飲食界選民登記隊」走遍香港大街小巷，游說食肆登記做功能界別選民，短短半年間成功協助過千間黃店登記，更發現一批「暗黃店」。「團隊」接受本報訪問時透露，在疫情肆虐期間尋訪食肆登記，反應未如理想，於是冒昧找有影響力的傳媒人及網台主持幫忙，包括李慧玲、蕭若元、吳志森、曾志豪、游清源和劉細良等應邀作出呼籲後，團隊即收到大量店主來電，當中「很多是表面完全看不出痕迹的暗黃店」。

登記隊義工不願透露姓名，只形容他們「只是一班睇唔過眼的普通市民」，以「團隊」名義受訪。他們表示，團隊由5至7名「素人」組成，對選民登記資格原本不熟悉，故在落區「掃店」前要做足準備：了解什麼牌照持有人才具有資格、梳理該界別歷年選情，再將這些資訊轉化為文宣及向店家解說。他們落區初期亦有「蝦碌」，「不知道食環署轄下熟食中心的食店不合資格，卻『傻更更』走上去派表」。

團隊主要透過「黃店App」推介或社交媒體信息尋找黃店，但食肆數目太多，團隊難走遍全港，可幸落區時巧遇另一班做着同樣工作的無名義工，彼此合作互通消息，「知道A店已經登記了，我們就不用再去」，大大提升效率。

初反應冷淡 網台主持出手相助

及至今年3月，差不多走遍所有食肆，反應卻不太理想，加上疫情肆虐，難以突破樽頸。團隊決定主動接觸著名網台主持，將困難相告，對方二話不說就把團隊的呼籲透過節目廣傳。呼籲一出街，團隊電話響個不停，更有很多未列在黃店App的暗黃店主動聯絡。團隊強調，即使不是黃店亦願意協助登記，希望可鼓勵大家行使公民權利。

食堂負責人化骨龍（化名）是暗黃店選民一分子，他18歲已登記成為選民，但遲遲未有以食堂名義登記，「會覺得選唔選都係差唔多，功能組別就係唔公平」，但自反修例運動爆發後，他認為應略盡綿力，響應網台呼籲登記為選民。

「暗黃店」響應

選擇個人身分發聲

眼下未見食堂張貼任何文宣，亦未聞表達任何政治立場。化骨龍說做生意不應「歸邊」，更分享他以前任職酒店餐廳的經驗，「入行時已經有話不談政治、宗教，唔通我信佛，你信耶穌，咁我就唔理你？」不過，他認同「黃色經濟圈」能向政府施壓，亦欣賞願意表態的餐廳，「佢哋表態，承擔了風險，（生意好）是應得的」，但他表明日後亦不會以食堂之名加入黃色經濟圈，「唔想因（食堂）立場而同利益扯上關係」，但會繼續以個人身分發聲。

相關字詞﹕偵查報道 黃色經濟圈 米豬連飲食界選民登記隊 立法會選舉 偵查報道

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