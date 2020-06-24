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飲食界選民 吉野家新登記至少58票 黃圈崛起 學者：「暗黃店」或成關鍵因素

【明報專訊】反修例運動下「黃色經濟圈」崛起，一直是建制派陣地的飲食界功能組別於今屆立法會選情備受挑戰。本報翻查臨時選民登記冊發現，多個被視為建制陣營的大餐飲集團手握多票，其中在反修例運動中屢被針對的吉野家成最大「生力軍」，今年新登記最少58票，連同與其關聯的超羣共持有至少63票。有協助「黃店」登記的義工團體表示，已有過千間黃店成功登記，當中不乏無公開表態的「暗黃店」。有學者分析，雖未能掌握暗黃店數目，但不排除可成為選舉的決定因素。

明報記者 梁銘姿

今年共有401,893名新登記選民，為回歸後選舉年新高。被視為民主派有機會搶灘的飲食界，今年選民數字為7965，較2016年一屆立法會選舉上升2422。在2016年，現屆飲食界議員張宇人獲2438票，以1791票之差擊敗得647票的對手伍永德。今屆新登記選民數目比上屆兩名候選人得票相差還要多，其投票取向足以左右大局。

飲食界7965選民 較上屆增2422

本報翻查臨時選民登記冊，對比本報蒐集的上屆登記冊資料，發現連鎖快餐店吉野家是其中一個最大「生力軍」，以吉野家相關公司名義新登記的選民最少58個。本港吉野家的特許經營權由創辦合興集團的洪氏家族持有，現約有59間分店。吉野家快餐（香港）前董事洪明基去年曾發表撐警言論，多間分店在反修例運動中屢被破壞。另外，洪氏旗下另一品牌超羣麵包西餅亦有至少5票，換言之洪氏家族在飲食界最少掌握63票。另外，亞洲國際餐飲集團亦是新登記選民，手持至少10票，旗下品牌包括百分百餐廳、意樂及桃園等，該集團被指禁止員工參與反政府遊行，被網民呼籲罷食集團旗下餐廳。

「親建制」大集團握重票

除「生力軍」外，多個被視為親建制的餐飲集團亦手握重票。被視為「藍店」的美心集團以元氣及東海堂等相關公司名義最少持有7票；其官方網頁顯示，美心擁有超過50個飲食品牌，但其年報未有透露附屬公司名單，記者未能確實查證美心持有多少票。富臨、大家樂及太興集團亦分別持有至少33票、20票及9票（見表）。本報於上周四（18日）向上述集團查詢確實公司票數、會否指導委託人投票意向等，至昨晚截稿前未獲回覆。

本報根據「和你Eat」及「黃藍地圖」等「黃店App」及facebook專頁，蒐集近千間黃店資料，在有限查冊時間下，本報粗略觀察所得，名列於黃店App的餐廳至少持10票，包括一起果醬、東屋台及渣哥一九九六等。另外，由一群「素人」組成的「米豬連飲食界選民登記隊」，協助本地黃店登記成為飲食業界選民。該組職接受本報查詢時稱，單憑黃店App已可估計本港黃店數以百計，「只要這些老闆做選民的話，對立法會飲食界議席以至特首選委的17席都發揮極大影響力」。團隊透露於協助登記過程中，發掘出一批並不在黃店App出現、但表示撐反修例的「暗黃店」（見另稿）。

香港科技大學社會科學部副教授成名認為，暗黃店數目或成為選舉結果的決定因素，雖然現時已有為數不少的黃店登記成選民，但不排除對手也會這樣做，「如果現時已有千多票黃店，這些店有無可能會多到3500票過半數呢？」他不排除有這個可能，但難度較高。他續稱，除關注雙方票數外，選民到時會否投票亦是關鍵，現時「港區國安法」等議題備受爭議，以他所知，有民調顯示約三四成人持中立的政治取態，但反對國安法，這些人或傾向投票給泛民候選人。

叙福樓主席：一間公司影響到幾多？

叙福樓集團亦持有至少36票，集團主席兼行政總裁黃傑龍回應稱，已登記飲食界選民多達7000個單位，反問「一間公司幾十票真係影響到好多？」他說不會指示員工投票意向，他亦會絕對保密自己的投票意向，「唔想員工去揣測老細點諗」。

相關字詞﹕吉野家 飲食界功能組別 立法會選舉 黃色經濟圈 偵查報道 偵查報道

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