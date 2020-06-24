皇崗一地兩檢大樓設計公布

稱「最短步行通關距離」

地下預留港鐵支線接入

據了解，港府亦有參與討論皇崗口岸重建，但實際運作上如何配合未有定案，例如現時巳殘破的落馬洲出入境大樓究竟是關閉還是重建，未有定案。

深圳市口岸辦昨公布皇崗口岸新旅檢大樓設計，大樓建築面積逾40萬平方米，包括地下3層和地上4層，其中最高兩層為旅客出入境樓層，當中預留了4萬平方米作為香港口岸區，當局稱該處將成為「最短步行通關距離」，兩地口岸相距僅180米。地下一層計劃連接深廣中軸城際軌道、穗莞深城際軌道、深圳地鐵20號線，亦「預留港鐵北環線支線接入條件」。

深圳口岸辦表示，舊旅檢大樓將拆卸，新大樓預計2022年建成，定位為「一地兩檢純旅檢口岸」，會取消貨運，旅客流量每日20萬人次，最高可應付每日30萬人次；車流量每日2萬架次，最高每日3萬架次。

另外，旅檢大樓重建期間旅客需使用臨時旅檢大樓，口岸辦昨正式啟用臨時旅檢大樓。港粵直通巴士協會秘書長張劍平和永東直巴副總經理蔡順基都表示，兩地稍後重開皇崗、落馬洲口岸後，旅客到內地皇崗口岸過關時，將會使用臨時旅檢大樓。

譚文豪：米已成炊 港被規劃

公民黨立法會議員譚文豪表示，若在皇崗口岸實施一地兩檢，涉及修改法例、建造費用安排、租金、人員編制，以至兩地疑犯移交程序等問題，但港府至今未有在立法會交代資料，內地的規劃則已到「米已成炊」階段，質疑香港被規劃，「要睇大陸新聞先知道」。