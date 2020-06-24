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老翁併發敗血性休克 祿泉樓群組再增一死

【明報專訊】本港4日內再有確診新冠病毒的祿泉樓居民死亡，72歲老翁併發腎衰竭和敗血性休克，一度使用「人工肺」，留醫20日至昨日凌晨離世，累計6名確診病人死亡，佔確診個案約0.5%。香港同日新增16宗巴基斯坦輸入個案，另有一名在印度確診的女病人抵港後再驗出病毒陽性要留醫。

增16宗輸入 巴基斯坦返港

本港昨新增16宗巴基斯坦輸入個案，涉9男7女，年齡介乎11至48歲，當中5人涉兩個親屬群組，累計有1177宗確診和一宗疑似個案。16宗個案中有14個無病徵，另兩人咳嗽，一人同時出現發燒和喉嚨痛。至昨有89名確診病人正留醫，當中一名75歲女病人仍危殆，正使用「人工肺」。

另有一名39歲女病人，由印度經馬來西亞乘坐國泰港龍航空KA734於6月21日抵港，申報曾於5月在印度確診和治療，其後送往聯合醫院並驗出病毒陽性。

港累計6死 4患糖尿病

瀝源邨祿泉樓再有確診者死亡，死者是第1100宗個案、72歲男病人，是祿泉樓第7名確診者，本身患糖尿病、高血壓和肝硬化，留醫20日至昨凌晨2時許離世。本港累計有6名確診病人死亡，佔確診個案約0.5%，6人中有4人均患糖尿病。

老翁6月1日首次接受病毒化驗結果呈陰性，3日曾發燒，翌日入院，當時無病徵，情况穩定但其後轉差，10日送深切治療部，其間需洗腎及接駁人工心肺機協助呼吸，並需接受強心藥輸注。病人治療期間病情持續惡化。

許樹昌：肺炎不嚴重 死因併發症

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，病人本身年紀大並有長期病，屬高風險個案，他入院後曾因胃液流入左邊肺而出現吸入性肺炎，住院時病毒感染併發急性腎衰竭，一直需要洗腎，加上因腎衰竭無法使用蛋白酶抑制劑，主要靠干擾素，治療效果較差，雖曾接受血漿治療，但幫助不大。許續稱，病人肺炎不嚴重，併發敗血性休克離世。

明報記者

（抗疫新階段）

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