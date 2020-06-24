落馬洲最快下周通關 健康碼過境有限額

供東面過關 冀增人流

持健康碼豁免檢疫者可過關

綜合兩個消息，當局計劃最快下周重啟落馬洲至皇崗口岸的過關服務。消息人士解釋，這可增過關口岸的選擇，令現時偏在西邊的中港過關服務（深圳灣及港珠澳大橋），提供一個東面的選擇，既方便過關者，亦冀可增人流。當局原盼本周一重啟落馬洲口岸，但內地對防疫十分着緊，憂海外個案經香港輸入，近日北京又再爆疫，令內地要求的防疫標準更高，致重啟延遲。

未來持健康碼的人及現已獲豁免檢疫者均可用落馬洲至皇崗口岸。據悉，當局原盼爭取同時推健康碼及重啟落馬洲至皇崗口岸服務，但因健康碼須兩地協調，未知能否成事。

另有消息人士透露，健康碼將實施有限度過境，初步每日名額約2000至3000個，優先分給有公務及商務需要者，亦會探討預留小量予有特別需要者，相信涵蓋奔喪、有親友病重等。

另外，深圳政府消息人士表示，深圳方面預計7月可恢復正常通關，「只要香港決定了，深圳就會配合」。至於健康碼，他說僅是技術問題，只要雙方溝通好就不是問題。

永東直巴副總經理蔡順基說，落馬洲口岸的公共交通主要依賴跨境巴士，他對政府未通知業界感疑惑，若要重開口岸，業界需安排人手、車輛、班次等，「車都擺了幾個月，要時間清潔、消毒」。蔡表示，現有5條路線來往皇崗口岸觀塘、尖沙嘴、旺角、灣仔及荃灣等，料重開口岸後，5條路線都會重啓，但預計每日只有數百乘客，會減班次，由以往約5至15分鐘一班，縮至1小時一班；而由本港市區到廣東省其他城市的長途路線料暫不重開。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平預計，落馬洲口岸重開初期只有部分獲豁免者使用，料跨境巴士客不多。

健康碼認可檢測機構增至14間

截至本月上旬，本港有8間獲衛生署認可的私家醫院或化驗所，讓市民驗病毒以取健康碼，惟檢測費動輒逾千，據悉近日增6間機構獲認可。新增的包括浸會醫院、嘉諾撒醫院及私營化驗所，當局期望引入競爭。香港病理檢驗中心實驗室經理侯小姐表示，衛生署前日向化驗所發健康碼計劃報名表，中心已遞表。她說現時每日可做100至200個測試，包括驗深喉唾液或鼻咽樣本，一至兩日內有結果，檢測費約1200元，未包醫生費，並須經醫生轉介。

《大公報》昨引述消息稱首階段健康碼只作粵港通關，特首林鄭月娥昨稱，詳細工作正涵蓋廣東及澳門，她曾與澳門特首賀一誠溝通，兩地正努力促成人員往來。

（抗疫新階段）