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拒簽滿意紙 檢疫中心監工遭圍毆 竹篙灣趕工下爭執 3工人被捕

【明報專訊】有「港版火神山」之稱的竹篙灣檢疫中心，政府訂於月底完工，工人連夜趕工之際，周日一名土木工程拓展署監工發現部分工序不符標準，要求工人改善，否則拒簽滿意紙，與在場工人起爭執，被數人毆打，3名工人被捕。本報昨晚發現仍有逾百工人在場趕工，為部分單位安裝鋁窗和喉管。

明報記者

港府早前直接委託中國港灣，以工程合約價1.9億元，興建竹篙灣檢疫中心。中心料於7至9月分階段落成，提供約1500個單位。網上流傳一段WhatsApp對話及一張圖片，稱周日（21日）一名土木工程拓展署監工驗收時與工人起爭執，遭現場數名工人毆打。

昨晚逾百人趕工 組合屋大致完成

本報昨晚在竹篙灣檢疫中心現場觀察，發現仍有逾百工人趕工，一排排兩層高的組合屋已大致完成，部分已連接好喉管。部分已完成的單位，大門鎖上，門口貼有告示稱「此單位已消毒」，並附日期5月31日。部分單位有工人在安裝鋁窗和喉管，其中一個單位約100多呎，內有獨立廁所，有一個馬桶及一個熱水爐。單位電掣未裝好，亦未有家具。

知情者：有人憂誤工期被問責 部分工序有少許問題

有知情者向本報透露，政府訂於本月底完成竹篙灣檢疫中心工程，地盤工人連日趕工，有工程師及工程督察亦想盡快「收貨」，擔心一旦延期落成會被問責。有工人為求盡快完工，或有部分工序出現少許問題，「做唔到100分，就可能做到90分左右」。地盤監工為工務工程最前線監督，有監工周六巡查期間，疑發現工程部分工序不符合約標準，向工人問責要求立即改善，否則拒簽滿意紙，其間有人疑語氣較差，令工人產生怨氣。周日監工再巡查，其間與人口角，3至4名工人衝前襲擊監工，其他人員上前分隔，有工人繼續以粗口指罵監工。

承建商中國港灣 原定本月底完工

土木工程署回覆稱，涉事工程為「竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程」（編號：CV/2020/07），承建商為中國港灣工程有限責任公司，原預計本月底完工。署方稱周日早上約10時，一名土木工程署監督人員工作期間，遭3至4名分判商工人襲擊受傷，隨後送院治療，同日下午出院，遇襲監工已報警。

警方回覆稱，當日接獲36歲姓郭男子報案，稱早上9時許於大嶼山竹篙灣一地盤內因工作表現問題與3名工人爭執，其間遭對方以手襲擊，一部手提電話被毁；事主報稱頭及手受傷，自行前往北大嶼山醫院治理後報案。警方同日下午到案發地盤拘捕3名男子，年齡由33至36歲，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及刑事毁壞，全獲准保釋候查，案件交大嶼山警區刑事調查隊第4隊跟進。

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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