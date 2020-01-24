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港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100

【明報專訊】政府第二輪防疫抗疫基金措施補貼港鐵減車費，雙方承擔各半，港鐵昨日宣布7月1日起推出為期半年優惠，八達通每程扣減20%車費，並為「常客車票計劃」提供100元扣減。連同現有早晨六五折優惠，持成人八達通乘客在清晨指定時間於45個核心市區車站出閘，可享約四五折優惠。

疫情重創本港經濟及民生，政府今年4月初公布第二輪防疫抗疫基金措施，包括由今年7月起減低港鐵車費20%，為期半年，車費減免總額16億元，由政府與港鐵各承擔一半，預料有逾500萬人次受惠。

現時港鐵八達通每程扣減3.3%車費。港鐵昨日進一步公布車費優惠細節，表示為與市民在疫情下共渡時艱，7月1日起推出八達通「程程20%車費扣減」，並為常客車票計劃提供100元扣減，優惠為期6個月，直至明年1月1日。

連同早晨六五折 車費減至四五折

港鐵稱，乘客購買今年7至12月的「全月通加強版」車票及「港鐵都會票」，均可享100元扣減。以「港鐵都會票」為例，原本售價435元，新售價減至335元；「屯門—紅磡全月通加強版」車票就由600元減至500元。乘客本月24日起可以優惠價購買7月的「全月通加強版」車票。

連同港鐵自2014年推出的早晨六五折優惠，持有成人八達通的乘客，下月1日起於周一至周五早上7時15分至8時15分（公眾假期除外），在45個核心市區車站出閘，即可享約四五折車費優惠。如由馬鞍山站前往觀塘站的車程，原本成人八達通票價為12.8元，計及扣減兩成車費及早晨六五折後，車費將減少7.1元，至5.7元，即合共可省55%車費（見表）。

相關字詞﹕防疫抗疫基金 折扣 港鐵

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