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2020年6月23日星期二
港聞二
被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
再增16宗巴國抵港初步陽性
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
新居屋折扣率 待8月再敲定
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
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【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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