港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤

【明報專訊】近日內地互聯網流傳一則消息，指稅務部門要求天貓、京東的店主自查過去3年的漏報及補繳稅款。事件之所以引起廣泛討論，在於內地電商「刷單」的做法。

部門促自查漏稅 天貓在列

所謂「刷單」，即電商店主為求突圍，請人假扮顧客，用以假亂真的購物方式提高網店排名、銷量、好評等，以吸引顧客。由於操作門檻低、潛在收益高，屢禁不止，已是公開的秘密。故這則消息的出現不禁令人好奇：中國一直引以自豪的網上銷售數字有多少水分？與一般人都可開戶的淘寶相比，天貓商店的定位是官方認證、知名品牌的網上銷售渠道，今次榜上有名，往後怎能予人信心？

除真確數據、口碑外，事件更揭示久被忽略的問題：電商的稅務。當電商蔚然成風，加上電子支付流行，店主能以個人電子支付帳戶處理資金進出，就算不為收入報稅亦似乎無人能知。但在國家對金流監管愈趨嚴格、大數據分析盛行的今天，「無人能知」根本是自欺欺人，一旦政府嚴正執法，涉及金額估計十分驚人。

要嚴正執法抑或網開一面，亦是一個兩難困局：在國家層面，若選擇放寬，以目前電商配合電子支付的操作模式，是對全民創業的有效鼓動，令民眾能自力更生，相當理想；但留有這扇門，則難以防範漏洞被濫用，繼而逃稅漏稅。這問題成決策者左右為難的雙刃劍。

從寬難防逃稅 從嚴不利創業

不論往後政策是鬆是緊，今次消息一出，好比在商戶頭上加了一把不知何時砍下的大刀，令其在疫情的困苦下，再加上一記重擊。只是，當經濟不景，政府亦缺錢時，類似的開刀必然持續出現，小商戶在網上商貿的生存空間，亦必定愈來愈窄。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

相關字詞﹕逃稅 電商 章濤 財科暗戰 創科線 創科線

上 / 下一篇新聞

被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
再增16宗巴國抵港初步陽性
再增16宗巴國抵港初步陽性
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
新居屋折扣率 待8月再敲定
新居屋折扣率 待8月再敲定
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海