專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤

部門促自查漏稅 天貓在列

所謂「刷單」，即電商店主為求突圍，請人假扮顧客，用以假亂真的購物方式提高網店排名、銷量、好評等，以吸引顧客。由於操作門檻低、潛在收益高，屢禁不止，已是公開的秘密。故這則消息的出現不禁令人好奇：中國一直引以自豪的網上銷售數字有多少水分？與一般人都可開戶的淘寶相比，天貓商店的定位是官方認證、知名品牌的網上銷售渠道，今次榜上有名，往後怎能予人信心？

除真確數據、口碑外，事件更揭示久被忽略的問題：電商的稅務。當電商蔚然成風，加上電子支付流行，店主能以個人電子支付帳戶處理資金進出，就算不為收入報稅亦似乎無人能知。但在國家對金流監管愈趨嚴格、大數據分析盛行的今天，「無人能知」根本是自欺欺人，一旦政府嚴正執法，涉及金額估計十分驚人。

要嚴正執法抑或網開一面，亦是一個兩難困局：在國家層面，若選擇放寬，以目前電商配合電子支付的操作模式，是對全民創業的有效鼓動，令民眾能自力更生，相當理想；但留有這扇門，則難以防範漏洞被濫用，繼而逃稅漏稅。這問題成決策者左右為難的雙刃劍。

從寬難防逃稅 從嚴不利創業

不論往後政策是鬆是緊，今次消息一出，好比在商戶頭上加了一把不知何時砍下的大刀，令其在疫情的困苦下，再加上一記重擊。只是，當經濟不景，政府亦缺錢時，類似的開刀必然持續出現，小商戶在網上商貿的生存空間，亦必定愈來愈窄。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]