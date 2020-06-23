科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫

Codex Genetics主要為神經系統疾病或癌症病人做基因檢測，以人工智能技術分析遺傳和臨牀數據，協助醫生制定治療方案，以達至精準醫療。余志承說，不少使用其服務的病人甚至其家人會同時出現情緒困擾，團隊花約半年時間開發聊天機械人「情緒小管家JoMood」，將現有的自我評估問卷電子化，並鼓勵用家定時評估，記錄情緒變化。

中英夾雜可理解 語氣成難題

JoMood已於5月尾推出，可經網頁版facebook Messenger使用，毋須額外下載應用程式，聊天機械人可理解中英夾雜的廣東話。余志承表示，以文字分析情緒是一大挑戰，「同一組字詞以不同的語氣說出有不同意思」，將不斷改善算法，以更準確理解情緒。

加基因測試建議 供醫生參考

聊天機械人在收集一定數據後，亦會提供建議，例如，若發現用家的評估分數轉差，會建議求醫，並提供紓緩情緒的方法。團隊計劃於今年下半年，加入基因測試建議。余志承說，部分抗抑鬱藥會因不同人的基因產生不同副作用，影響藥效，基因測試可供醫生參考；長遠而言，則期望情緒數據輔助醫生制定合適治療方案。

對於團隊將於聊天機械人加入基因測試建議，精神科醫生曾繁光表示，藥效及藥物副作用不止看基因的因素，基因測試只作醫生的參考，臨牀反應最重要，他亦沒多花病人的錢檢測基因。

明報記者 林穎茵