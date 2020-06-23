德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底

校方：嚴肅處理 盼同學知錯

警方經深入調查後，前日下午於深水埗拘捕兩名12歲女童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。兩人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。案件仍在調查，不排除更多人被捕，由深水埗警區刑事調查隊跟進。

德貞女子中學回覆稱對事件深感遺憾，事件已交警方處理，校方不便回應事件經過及當事人資料；訓輔導人員及社工正支援受影響同學各方面需要。校方說會按既定機制嚴肅處理，讓同學明白自己過失，為個人行為承擔合適責任。

父稱女兒不願轉校

《蘋果日報》昨取得多段女童遭欺凌的新片段，片中約6人身處後樓梯，2人身穿疑為校服的白恤衫，身穿運動服的女童遭二人推向牆角，其後被最少3人輪流掌摑多次，有人更對她叉頸；女童亦被要求向眾人鞠躬道歉，同時拍到有兩人在抽煙。女童父親稱追究到底，又說女兒不願轉校。

協助女童的深水埗區議會主席楊彧表示，涉事女童現時情緒穩定，惟不願透露被欺凌詳情。女童父親與姑丈昨早到學校與班主任、社工及副校開會。楊彧引述女童父親稱，校方未交代欺凌緣由，只說女童在校內很乖，惟家人不滿校方回應，認為未能承諾日後不會再有同類事件發生。女童昨午在父親陪同下再次到警署錄口供。

社工：校園欺凌年輕化

資深社工陳琬琛表示，近年涉及的校園欺凌學生愈趨年輕，相信是因學生多依賴網上溝通，現實關係疏離，或不懂採合適方法解決問題，令個案增加，建議受害者主動向社工尋求心理輔導，以提高自信，並與家人傾訴；學校則可設專責小組，查清事件來龍去脈，並調查當中有否結黨問題。同校學生情緒或受事件影響，學校可多留意，輔導有需要學生。