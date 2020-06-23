港聞

港聞二

涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪

【明報專訊】七旬退休漢疑因租務糾紛，於去年區議會選舉前以鎅刀損毁25張屬於時任民建聯區議員、上水鄉村代表廖興洪的橫額，並𠝹傷一名上前截查的休班警長的臉頰。退休漢否認3項刑事損壞及1項有意圖而傷人罪名，案件昨日在粉嶺裁判法院開審。

警：男子被追截時揮動利器

4項控罪指被告羅炎達（72歲）於去年9月18日、10月31日及11月21日，在上水東慶堂外及上水圍一帶，損壞25張屬於廖興洪的橫額；於去年11月21日使警長X身體受嚴重傷害。警長X作供稱，當日清晨他取車準備上班時，看見灰色衫男子追着被告，X下車大叫「警察」，灰衣男聞言大叫：「截住佢，有架生！」X遂追截被告，突然被告向他揮動利器，X意識自己受傷，「感覺到自己塊面濕濕哋」。之後X制服被告，並着灰衣男幫忙報警，待其他警員來到協助。

被告盤問 質疑警沒表明身分

沒有聘用律師代表的被告盤問X時，聲稱他沒聽到X大叫「警察」，質疑X無表明身分；X在盤問下稱因當時情况危急，沒時間展示委任證。上水鄉村代表廖興洪說，因被告有租務問題，他曾在村公所見過被告，與被告無怨無仇。

村民卓韻慶稱，得知村內橫額被人破壞，於是他自行安裝閉路電視，並駁上手機；去年11月21日清晨透過閉路電視發現被告破壞橫額，到場阻止。案件今續審。

【案件編號：FLCC 5186/19】

相關字詞﹕警長 上水 橫額 刑事損壞 有意圖而傷人罪 退休人士

上 / 下一篇新聞

被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
再增16宗巴國抵港初步陽性
再增16宗巴國抵港初步陽性
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
新居屋折扣率 待8月再敲定
新居屋折扣率 待8月再敲定
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海