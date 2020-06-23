涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪

警：男子被追截時揮動利器

4項控罪指被告羅炎達（72歲）於去年9月18日、10月31日及11月21日，在上水東慶堂外及上水圍一帶，損壞25張屬於廖興洪的橫額；於去年11月21日使警長X身體受嚴重傷害。警長X作供稱，當日清晨他取車準備上班時，看見灰色衫男子追着被告，X下車大叫「警察」，灰衣男聞言大叫：「截住佢，有架生！」X遂追截被告，突然被告向他揮動利器，X意識自己受傷，「感覺到自己塊面濕濕哋」。之後X制服被告，並着灰衣男幫忙報警，待其他警員來到協助。

被告盤問 質疑警沒表明身分

沒有聘用律師代表的被告盤問X時，聲稱他沒聽到X大叫「警察」，質疑X無表明身分；X在盤問下稱因當時情况危急，沒時間展示委任證。上水鄉村代表廖興洪說，因被告有租務問題，他曾在村公所見過被告，與被告無怨無仇。

村民卓韻慶稱，得知村內橫額被人破壞，於是他自行安裝閉路電視，並駁上手機；去年11月21日清晨透過閉路電視發現被告破壞橫額，到場阻止。案件今續審。

【案件編號：FLCC 5186/19】