港聞

港聞二

偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000

【明報專訊】中學男教師涉嫌在健身室及公共游泳池更衣室偷拍不同裸男，並將之發布到Tumblr網站；警方取手令登門拘捕時，教師鎖門反抗，更將藏有裸照的手機和電腦等放到窗外冷氣槽，警方最後撬閘入屋拉人。教師承認一項阻差辦公罪，否認28項有違公德行為罪受審，區院法官昨日頒下裁決，指控方未能證明裸照為被告拍攝，判他有關控罪罪脫。至於他所承認控罪，法官接納他一時惶恐阻礙警方，同情他因此失去教席、收入銳減，判他罰款6000元。

官：不排除手機裸照從網上下載

被告黃志偉（41歲）案發時在灣仔區一所男校任教，現已離職。控方指稱被告在2016至2017年的18個月之間，分別在九龍公園游泳池更衣室及一間健身室男更衣室中28次偷拍，涉及逾千張裸男照片及影片。

法官林偉權裁決稱，被告兩份與警方錄取的口供均非自願，不認為控方傳召的手機專家為專家證人，形容該人極其為「從手機擷取資料的鑑證人員」，故控方未能證明被告為裸照及影片拍攝者，法庭對被告手機中媒體來源存疑，不排除媒體從網上下載取得。

此外，林官稱控方未能證明涉案更衣室實為何處，更衣室有機會是私人會所，不屬公眾地方，甚至並非香港境內，故裁定他28項作出有違公德的行為罪脫。

至於被告承認的一項阻差辦公罪，辯方求情稱被告只因「驚惶失措」犯案，透露他已擔任中學教師18年，案發月薪逾7萬。案發後校長建議被告放半年無薪假，亦另覓教師取代其職位，加上案件令被告患情緒病，最終令他自行離職，靠補習維生，月薪銳減至3000元，稱「被告係一個專業教師，有個咁嘅案底，從事番都好困難」。

【案件編號：DCCC1101/18】

相關字詞﹕區域法院 阻差辦公 更衣室 偷拍 男教師

上 / 下一篇新聞

被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
再增16宗巴國抵港初步陽性
再增16宗巴國抵港初步陽性
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
新居屋折扣率 待8月再敲定
新居屋折扣率 待8月再敲定
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海