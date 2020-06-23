偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000

官：不排除手機裸照從網上下載

被告黃志偉（41歲）案發時在灣仔區一所男校任教，現已離職。控方指稱被告在2016至2017年的18個月之間，分別在九龍公園游泳池更衣室及一間健身室男更衣室中28次偷拍，涉及逾千張裸男照片及影片。

法官林偉權裁決稱，被告兩份與警方錄取的口供均非自願，不認為控方傳召的手機專家為專家證人，形容該人極其為「從手機擷取資料的鑑證人員」，故控方未能證明被告為裸照及影片拍攝者，法庭對被告手機中媒體來源存疑，不排除媒體從網上下載取得。

此外，林官稱控方未能證明涉案更衣室實為何處，更衣室有機會是私人會所，不屬公眾地方，甚至並非香港境內，故裁定他28項作出有違公德的行為罪脫。

至於被告承認的一項阻差辦公罪，辯方求情稱被告只因「驚惶失措」犯案，透露他已擔任中學教師18年，案發月薪逾7萬。案發後校長建議被告放半年無薪假，亦另覓教師取代其職位，加上案件令被告患情緒病，最終令他自行離職，靠補習維生，月薪銳減至3000元，稱「被告係一個專業教師，有個咁嘅案底，從事番都好困難」。

【案件編號：DCCC1101/18】