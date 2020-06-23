皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」

8涉透明欄扶手梯 包括K11 MUSEA海洋中心

10個黑點中，8個涉透明玻璃圍欄及扶手電梯，包括去年新落成的K11 MUSEA、海洋中心、港鐵南昌站和柯士甸站、圓方Starbucks、添馬公園、德福廣場二期、北角華匯中心商場；其餘兩黑點為皇室堡育嬰護理室及中信大廈。

民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆說，有女士反映皇室堡嬰兒護理間採用「半通透」磨砂玻璃門，加上門框為可反光的不鏽鋼框，門外人可偷窺護理間情况。她建議商場改用防透物料的門及門框，令婦女安心在內哺乳。

媽媽倡磨砂門換實色 皇室堡：已裝膠條

育有一女兒的李太說，過往會在該育嬰室餵哺母乳。她認為，用磨砂玻璃門及從門隙可看到內部，令她有點不自在，但「唔會特別擔心，最多快快用完就走」，建議商場把磨砂玻璃門換成實色玻璃門。

記者昨午到皇室堡觀察，恰巧見到商場人員在門邊加裝白色膠條，堵塞育嬰室門框與門之間縫隙。皇室堡回應查詢說，從未接到顧客有關走光投訴，並肯定當育嬰室的門被關上後，門外人難窺內裏情况，但收到意見後已在門邊加裝白色膠條，並安排為磨砂玻璃加貼紙。

海港城回覆稱，暫未收到海洋中心的走光相關報告，會詳細查證問題及作對應措施。港鐵稱已在南昌站及柯士甸站玻璃牆身貼上不透明貼，並再留意及改善問題；Starbucks稱留意到相關調查，會研究方案為顧客提供更佳私隱保障。K11 MUSEA稱，去年10月已在中庭1至4樓大部分玻璃圍欄、地下至1樓扶手梯玻璃加裝反光貼紙。

康文署：安排加強巡添馬公園

康文署說，未曾接獲關於添馬公園透明玻璃圍欄引致走光投訴，但日後會安排保安員加強巡邏。常在午飯時到添馬公園散步的管小姐說，不時穿短裙到玻璃圍欄附近，但她認為只要不太貼近圍欄，相信不易走光。另葛珮帆稱，中信大廈的玻璃圍欄及扶手梯過往已是黑點，至今未改善，今年再發現地板「非常反光」，促跟進。