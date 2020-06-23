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延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批

【明報專訊】將產假由10周延長至14周的《2019僱傭（修訂）條例草案》明日將恢復二讀，人力事務委員會主席鄭泳舜、公民黨郭家麒與楊岳橋一共提出14項修正案，內容包括要求條例在刊憲後立即實施等。不過，立法會主席梁君彥以不符主題、招致額外公帑開支等為由，最終僅批准鄭泳舜提出的一項修正案。

梁君彥不批因不符主題額外開支

今次政府修例，主要是將法定產假由10周延長至14周，政府早前提出修訂，將新增4周的產假，每名僱員可獲薪酬補貼上限由約3.6萬增至8萬元，僱主可全數向政府申領發還。政府冀今年底可實施修例。

鄭泳舜1項獲批 公民黨全不批

因早前內會停擺，延長產假並未設立法案委員會，而在人力事務委員會審議。鄭泳舜以主席身分提出3項修正案，包括要求政府每12個月檢討一次產假薪酬上限、將產假薪酬上限由約3.6萬增至10萬元。梁君彥裁定，政府需成立全職專責隊伍執行前者，料招致每年370萬元額外成本；若上調產假薪酬上限至10萬元，政府額外成本每年達2800萬元，兩者均涉公帑負擔的效力，需獲特首書面同意才可提出。

鄭泳舜另一項修正案提及，修訂產假薪酬上限由政府「先訂立後審議」，改為立法會「先審議後訂立」，獲梁君彥批准。

郭家麒的修正案要求條例在刊憲後立即實施，楊岳橋則提出女性僱員享有的「附加產假」可轉為「附加侍產假」，供配偶或嬰兒父親放假等，都不獲梁君彥批准。梁認為前者令計劃提早實施，會招致龐大額外公帑開支；後者超出草案涵蓋範圍，不可提出。

相關字詞﹕產假 法案委員會 鄭泳舜 郭家麒 梁君彥 公民黨 羅致光 楊岳橋 立法會

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