新居屋折扣率 待8月再敲定

黃遠輝：視乎月入數據調整

黃遠輝稱，房委會屆時檢視最新數據後，若每月入息數字下跌，折扣率將上調，即平均售價會下調；若相關入息數字上升，折扣率不會下調，即平均售價不會上調。小組並通過調整最新一期居屋的綠白表比例，由上期各佔一半，改為四比六。

最新一期居屋涉4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7047個單位，實用面積由278至614平方呎，以市價六三折訂價，售價由123萬至513萬元，料最快7月接受申請，10月攪珠，明年3月揀樓。小組並通過新一期白居二計劃配額增至4500個。

馬鞍山4綠化地倡改建住宅

另外，土木工程拓展署向沙田區議會提交文件，建議將馬鞍山4幅「綠化地帶」土地改劃房屋發展，預料可提供6180個公營房屋及1040個私人住宅單位，容納約2.04萬人口。其中位於西沙路樟木頭村以東、樟木頭村以西及馬鞍山村路下段的3幅土地將發展公營房屋，分別計劃興建1820個、1660個以及2700個單位；至於馬鞍山村路上段一幅土地則擬建1040伙私樓。