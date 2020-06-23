港聞

港聞二

新居屋折扣率 待8月再敲定

【明報專訊】房委會資助房屋小組昨日開會，通過最新一期居屋及白居二計劃的銷售安排。小組主席黃遠輝說，受疫情及本港經濟不景影響，小組通過今期居屋採特別安排，先用臨時折扣率、即市價六三折出售，並於8月下旬取得統計處4至6月非業主住戶每月入息中位數的最新數據後，再確定最終折扣率和平均售價。

黃遠輝：視乎月入數據調整

黃遠輝稱，房委會屆時檢視最新數據後，若每月入息數字下跌，折扣率將上調，即平均售價會下調；若相關入息數字上升，折扣率不會下調，即平均售價不會上調。小組並通過調整最新一期居屋的綠白表比例，由上期各佔一半，改為四比六。

最新一期居屋涉4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7047個單位，實用面積由278至614平方呎，以市價六三折訂價，售價由123萬至513萬元，料最快7月接受申請，10月攪珠，明年3月揀樓。小組並通過新一期白居二計劃配額增至4500個。

馬鞍山4綠化地倡改建住宅

另外，土木工程拓展署向沙田區議會提交文件，建議將馬鞍山4幅「綠化地帶」土地改劃房屋發展，預料可提供6180個公營房屋及1040個私人住宅單位，容納約2.04萬人口。其中位於西沙路樟木頭村以東、樟木頭村以西及馬鞍山村路下段的3幅土地將發展公營房屋，分別計劃興建1820個、1660個以及2700個單位；至於馬鞍山村路上段一幅土地則擬建1040伙私樓。

上 / 下一篇新聞

被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
再增16宗巴國抵港初步陽性
再增16宗巴國抵港初步陽性
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海