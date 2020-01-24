柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主

連同重售單位在內，今期共有856個單位實用面積少於200平方呎，佔總數約23%。有房委會委員認為，今期綠置居無論面積或地區等均不太吸引，中籤者揀樓比率或較上期居屋平均三成為低。

收4.8萬申請 最快周一揀樓

蝶翠苑及青富苑共有3696個單位，實用面積由187至471平方呎，售價即介乎81.77萬至272.61萬元；另外，有14個因撤銷買賣協議而收回的重售單位來自於上期的綠置居項目長沙灣麗翠苑。房委會今期共接獲約4.8萬宗申請，超額認購約12倍，預料下周一起邀請中籤者揀樓。

蝶翠苑為首個位於港島的綠置居項目，根據樓書的資料，蝶翠苑屬單幢樓，樓高36層，共828個單位，每層有23伙，預計2022年9月底入伙；其中3個單位售價低於100萬元，最平為1樓5室187平方呎單位，售97.67萬元；最貴的單位為35樓17室，面積320平方呎，包括一個32平方呎露台，售207.2萬元。

青富苑分A及B座兩幢樓宇，各樓高40層，共2868個單位，每層36伙，預計2023年5月底入伙，樓花期近3年；其中218個單位售價低於100萬元，最平為B座1樓27室187平方呎單位，售81.77萬元；最貴單位為B座39樓13室，面積約466平方呎，售272.61萬元，只需付約13.6萬元首期。

1/4單位不足200呎

尹兆堅：部分公屋戶或嫌細

另外，今期售價最高「樓王」單位為重售的麗翠苑第二座18樓13室，面積約452平方呎，售341.46萬元。本報統計發現，今期連同重售單位在內，共有856個單位的實用面積少於200平方呎，佔總數約23%，大部分為187或189平方呎的開放式單位。

房委會委員尹兆堅說，今期綠置居不少單位面積較細，對現時居住較大面積單位的公屋住戶誘因不大，亦難達到改善綠表住戶生活空間的目標，料公屋富戶或四人以下小家庭才會考慮購買；惟受經濟轉差，以及「港區國安法」即將立法等政治因素影響，相信不少中籤者會卻步，預計今期綠置居銷售反應難及推出時踴躍，揀樓比率或低於上期居屋的平均三成。

另一名房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為今期選址不太吸引，且約七成單位面積少於300平方呎，相信公屋戶購買意慾較上期低，料銷售期或較上期綠置居長。