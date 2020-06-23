港聞

港聞二

再增16宗巴國抵港初步陽性

【明報專訊】本港昨急增30宗新冠病毒輸入個案，當中29宗來自巴基斯坦，是兩個多月來最多，據悉另有16宗巴基斯坦抵港者初步陽性。另有一名於菲律賓確診男子抵港後無申報，衛生防護中心因其病毒測試呈陽性，聯絡菲律賓當局才知他已確診。有醫生稱南亞疫情急促惡化，料滯留當地港人陸續回港，籲港府增檢疫設施應對。

昨日急增的30宗輸入個案，確診數字是4月4日來最多，至今累計1161宗確診和1宗疑似個案。昨有29宗確診來自巴基斯坦，當中涉及6個親屬群組，年紀最小為1歲男嬰，據悉亦有一名懷孕34周的47歲女子。另一宗是一名46歲男菲律賓家庭傭工，於灣仔怡明閣家居檢疫期間確診。衛生防護中心補充，菲傭檢疫期間並非與僱主同住亦無密切接觸者。

指南亞疫情惡化 專家促增檢疫設施

印度至昨確診逾40萬宗個案，當中39.9%於過去兩周新增；巴基斯坦有17萬宗，44%過去兩周內新增；菲律賓則錄得2.9萬宗，27.4%於兩周內新增。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，南亞疫情惡化快，滯留當地港人正陸續回港，未來一段時間本港會錄得較多輸入個案，促港府檢視需否增加檢疫設施，例如租用酒店，並考慮讓當地港人分批回港，避免檢疫和隔離設施無法應付。

家傭方面，梁子超稱，菲律賓和印尼疫情不及南亞嚴峻，但若抵港菲傭和印傭確診，容易在家庭以至社區急速傳開，有必要讓抵港家傭在檢疫中心而非家居檢疫。

男子在菲確診 抵港時沒申報

另外，一名6月20日在菲律賓確診的58歲男子由菲律賓乘坐國泰航空CX906，翌日（21日）抵港，驗出陽性送院。衛生署口頭補充，他在口岸無申報曾確診，在港驗出呈陽性後，該署與菲律賓當局聯絡得知他在當地確診，故列海外個案。至於該病人是否知情不報，署方稱仍在調查。梁子超促港府與菲律賓當局溝通，看如何堵塞漏洞，確保確診者不能登機，免機上有感染風險。

據衛生署，所有入境者須遞交健康申報表，如確診新冠病毒病須於表上如實申報。據《預防及控制疾病條例》，任何人違反或明知而向衛生署提供虛假資料即屬犯罪，可罰款1萬元及監禁6個月。

（抗疫新階段）

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