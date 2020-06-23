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首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款

【明報專訊】政府昨公布「保就業」計劃首批領取工資補貼的僱主名單，約2.55萬名僱主領取3個月工資補貼，合共48億元，承諾受薪僱員人數逾20萬。首10間獲最多補貼僱主，獲發逾2.7億元工資補貼，佔整體補貼金額5.7%，包括位列三甲的養和醫療集團、服裝品牌I.T及經營網購平台的HKTVMall。政府稱首批僱主名單中，約4%（約1020間）獲得的每名員工補貼額超出9000元上限，政策創新與統籌辦事處提醒，僱主應利用補貼重新增聘人手，並須把補貼全數用於僱員工資，不可作其他用途，否則須退還政府或被罰款。

明報記者

政府發言人說，保就業計劃秘書處已把首批僱主名單、金額及承諾受薪僱員人數上載保就業計劃網站 （www.ess.gov.hk），以供市民查閱。計劃第一期申請6月14日午夜截止，政府收到16.8萬名僱主申請，約佔合資格僱主總數三分之二。政府過去兩周已向兩批共5.95萬名僱主發放約114億元工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬。

頭三名：養和8595萬 I.T 4711萬 港視3275萬

首批僱主名單涵蓋約2.55萬名僱主，養和醫院獲發最多補貼，金額8595萬元，其次為I.T及HKTVMall，各自領取4711萬元及3275萬元（見表）。養和回覆稱，受疫情影響，門診業務下跌五成，住院數字跌25%，為避免裁員申請計劃，約3200人受惠，包括護士、輔助醫療職系及後勤員工等，補貼全數用於支付工資。養和稱雖申請計劃，但為穩定財政情况，集團高層管理人員會減薪10%，今年亦不向員工發放花紅。至於第二輪計劃，集團會按需要提出申請。

職工盟憂現濫用 僱員難監察

該2.55萬名僱主中，不少申領每名員工每月補貼額超出9000元上限，部分更達逾1.2萬元。政策創新與統籌辦事處發言人稱，昨公布的僱主名單中，「承諾受薪僱員人數」是指今年3月僱員人數，而因僱主可選擇去年12月至今年3月任何一個月作「指定月份」，若這個月份僱員人數較3月為多，受惠僱員人均補貼額有可能超出9000元。發言人說，若「指定月份」僱員人數大於「承諾受薪僱員人數」，僱主可利用獲批補貼，因應企業實際情况重新增聘人手。

對於有公司獲補貼超出上限，職工盟擔心可能出現濫用或扣起補貼，但僱員難以監察公司如何運用款項。

中聯辦關聯企業領逾600萬 建華關聯2675萬

領取津貼企業不乏紅色資本，當中4間與中聯辦有關聯，共領逾600萬元，包括香港聯合書刊物流有限公司，為112名員工領取逾259萬元；其他包括中華書局、新雅文化事業有限公司及雲通科技。

另外，香港福建社團聯會、江西社團聯誼總會、深圳市政協歷屆港澳委員聯誼會等社團組織，分別獲批49萬元、13.5 萬元及2.7萬元；教育工作者聯會獲批9萬元；會員匯集企業二代的香港菁英會亦獲批13萬元。

與領展轄下街市承包商建華集團控股相關的5間公司，包括建華街市、建華投資、建華管理、包點先生、金年升，共申領逾2675萬元，涉1080名僱員。中華航空及長榮航空等兩間台灣航空公司均有申領，華航領取612萬元，長榮領取194萬元。

（抗疫新階段）

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