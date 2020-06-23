街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選

至於會否直接出戰9月立法會選舉，盧藝賢僅稱「完全無諗這問題」，稱現時要先專注好工作，「現時只是6月，以大選而言，仍是太早」。

退出初選 梁頌恆不選立會

此外，青年新政梁頌恆早前報名參選民主派新界東初選，他昨向本報稱不會參加立法會選舉，包括民主派初選，冀各界支持本土派友好。他說本來亦未決定是否參加初選，但見20日便截止，故先報名，自言「大家都知我無法入閘」，參選是為推動議題，包括港獨支持者有民意授權，但稱初選時間較急趕，未必能推動議題。至於退選程序，他稱向主辦方撤回報名便可。

今次民主派初選由港大法律學院副教授戴耀廷負責，早前他稱冀為初選籌款350萬元，至昨日籌得69.66萬元，不足目標兩成。他昨稱，籌款是冀令資源較少的隊伍毋須分擔初選支出，可將有限資源集中於向選民推介自己。他早前說iPad等設備不足，昨稱未來有很多機會籌辦民間投票，今次籌集的器材最終會轉贈香港民意研究所，用於將來的民間投票。