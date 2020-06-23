「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽

死者為鍾逸揚（終年37歲）及張梓豪（終年26歲），其中鍾是司機，兩人2018年2月11日駕乘七人車在粉嶺公路前行，至近九龍坑路段失控翻側。

警：有限資訊下判斷 情有可原

研訊主任認為當日截停車輛的警員伍日溪解釋不清楚，昨日再次傳召他作供，並逐格慢鏡重播影片。伍依然否認他停車時的舉手動作是示意車輛停下，重申手勢是示意「唔好超越我」。

交通總部高級警司區永樑作供時稱，據《警隊通例》，除非有特殊情况，例如要避免災難性後果，否則任何警員不應攔截其他車輛以阻截目標車輛，「我唔相信有同事係唔知呢個大原則」。區又展示手勢，揮動右手上下擺動代表慢駛，將手舉高「唔郁」則代表停車，但強調要視乎情况。他亦提及，警隊事後成立檢討委員會，認為指引「基本上行之有效」，惟未有最終結論。

代表警務處的大律師最後陳辭稱，無論截停或慢駛，意外都會發生，雖然警員做法不明智，但他當時不知道目標車輛車速，亦不知司機有吸服毒品，是在有限資訊下作判斷，望法庭諒解。死因裁判官聞言反問「咁樣咪好鹵莽？」警務處代表則稱警員未有想到所有可能性，是「情有可原」。案件7月6日裁決。

【案件編號：CCDI196-197/18】