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垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒

【明報專訊】立法會垃圾徵費條例草案委員會昨日開會，建制派議員認為餘下會期不夠時間審議條例草案，應終止審議；有民主派議員要求加開會議，遭委員會主席馬逢國拒絕，最終在7名議員贊成、4名議員反對下，條例草案正式終止審議。有環團及議員認為，條例因政府怠慢而拉倒，政府要負上最大責任。

黃錦星：回收成效打折扣

環境局長黃錦星昨午出席立法會環境事務委員會會議後，被問到會否對政府未能推動垃圾徵費感失望，他說不會停止減廢工作，會加大「乾淨回收」配套，包括推出中央廚餘收集、塑膠回收先導計劃等，希望能紓緩堆填區壓力。他承認，如果沒有垃圾徵費，乾淨回收政策成效或「打折扣」。

至於草案會否在下屆會期重新提交立法會，黃錦星說今屆會期內政府有不同草案都未能完成，政府會審視整體情况。

政府自2018年底向立法會提交垃圾徵費條例草案以來，連同昨日開會16次，當中6次於今年上半年召開。逾半議員早前表態同意終止審議草案，委員會昨討論未來工作路向，絕大部分建制派均說，餘下會期不夠時間完成審議，副主席何俊賢稱今屆會期能完成審議機會是「零」，認為草案未能完成審議的責任在政府。

譚文豪要求加會遭拒

飲食界議員張宇人稱「有責任要睇清楚每個標點符號，要過到自己個關」，又說議員不是橡皮圖章，自己雖身兼行政會議成員，必然要支持條例，但不會不理審議進度，目前進度「無可能審議完，繼續落去，浪費大家時間」。

公民黨譚文豪稱「唔開會都係因為建制派議員拉布」，又要求周末兩日加開會議加速審議。委員會主席馬逢國表示考慮綜合因素後，不會在周末兩日開會。建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓反對終止草案審議，但尊重其他議員決定。

綠色和平、綠惜地球、綠領行動、長春社、綠色力量昨發聯合聲明，對草案「胎死腹中」表示極度失望，促政府把握機會，積極完善減廢配套，包括改善回收系統及推動源頭減廢。綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，政府要為草案拉倒負最大責任，他說條例拖到2018年底才提交立會，最初開會次數甚少，回收配套又做得慢，以致無法取得各黨派支持。

相關字詞﹕垃圾徵費

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