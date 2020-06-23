認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款

主任署理裁判官張潔宜表示，無證據顯示被告曾使用涉案器材，因此被告干擾電訊系統的風險較低，加上兩人的感化報告內容正面，可以罰款處理。

首被告大學生楊栢儒（19歲）透過律師求情稱，他當日從其他急救員手上接過對講機，是為了方便通訊，又稱他對本案感後悔，已不再參與社運場合的急救工作。

代表次被告、運輸工人吳希倫（21歲）的律師求情稱，他為協助遊行中的傷者才成為急救員，且當日遊行獲警發出不反對通知書，強調他基於善良的出發點才犯案。

兩名被告承認去年9月21日在屯門杯渡路管有作無線電通訊之用的器具，分別為一部Baofeng UV-6R及Baofeng UV-5R。首被告另承認一項未能在規定下出示身分證明文件。

另外，39歲樂器維修員譚煒林於去年10月14日乘港鐵到中環欲參與一集會時「跳閘」，其後涉掌摑攔阻他的港鐵職員8下，經審訊後早前被裁定一項普通襲擊罪成，昨在東區裁判法院被判囚14天，扣除早前還押日子，意味被告即將出獄。

摑港鐵職員 樂器維修員囚14天

裁判官香淑嫻判刑時稱，案中事主為港鐵職員，他同時是一名公職人員，公職人員執行職務是職責所在，被告卻對他施襲摑以8下，法庭必須予以阻嚇刑罰。

【案件編號：TMCC374/20、ESCC2644/19】

（反修例風暴）