港聞

港聞一

被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴

【明報專訊】反修例示威中被捕者權益備受關注。17歲少女K（化名）稱去年9月被捕後，遭女警掐胸、沒成人陪同下被要求脫內衣搜身等；因無法接受一切，一度企圖自殺，最終確診創傷後壓力症候群。香港社會工作者總工會質疑涉事警察行為或構成性暴力。警方稱，如有人認為受不合理對待，可向投訴警察課投訴。

警方昨回覆，去年9月25日港鐵職員截停沙田站「跳閘」女子引起圍觀而報警，警員到場發現約100人聚集，警告不果後驅散，並拘捕一名17歲女子，她情緒激動，並咬傷女警手臂，涉非法集結及襲警被捕。警方稱致力保障被捕者尊嚴、私隱和權利，並以合理性及相稱性原則，據當時環境及視個別情况決定羈留搜查級別。

稱搜身時沒成人陪伴

17歲少女K昨在記者會上現身說法，稱去年9月25日在沙田被捕後，遭女警當眾掐胸數下；被帶返警署後，遭索帶反綁雙手逾一小時、至少6次要求致電律師及家人不果、如廁時被女警直望。她稱被要求脫去內衣接受第三級搜身，當時沒成年人陪同，其間一名女警將頭靠近其胸部及下體，「到現在都好後悔為何沒拒絕或問清楚為何（第三級搜身）」。

K稱感到非常羞恥，「好似畀人當一隻動物咁」，事發後易被聲音及別人的身體接觸嚇倒，嚴重時會焦慮發作及哭泣。K說由於無法接受一切，曾企圖跳軌輕生，最終獲救並被送到精神科醫院，同時確診創傷後壓力症候群。她說這次現身將經歷說出來，「希望給一份鼓勵有同類經歷的受害人」。

根據《警察通例》第49章，搜查被羈押者分三級，分別是「毋須脫去衣服」、「脫去衣服」及「脫去內衣」。《通例》指出，當被搜查的是16歲以下被羈留者，「安排合適成人在場屬強制規定」；合適成人即親人、社工等，但不能是警員或受僱於警方的人，且必須為18歲或以上並與被搜查者性別相同。

社總指或構成性暴力

社總權益及投訴部主任陳虹秀形容警方對K行為「荒謬、不合理」，或已構成性暴力。她說已非首次有同類事件，質疑已變常態，但警方一直未交代執行搜身、陪同被捕者如廁的準則。

社總外務副會長張志偉稱會考慮就K的遭遇向警方投訴，亦因應事件涉未成年人而要求社署介入。社署稱十分關注有未成年少女稱被捕後遭警方性暴力，已透過社總向當事人轉達可支援。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕沙田 社總 反修例示威

上 / 下一篇新聞

社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
社工劉家棟判囚 社福界逾千聯署表憤怒
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
海員控襲警 遭推跌警：以為同事碰撞
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
認無牌藏對講機 兩義務急救員罰款
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
垃圾徵費終止審議 環團批政府怠慢致拉倒
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
「人肉路障」兩死車禍 官質疑警員鹵莽
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
街工無報泛民初選 未答會否直接戰立選
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
首批保就業 養和領最多 千企人均獲逾9000元 政府促增聘否則罰款
再增16宗巴國抵港初步陽性
再增16宗巴國抵港初步陽性
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
3歲童私人泳池溺斃 警查疏忽照顧
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
柴灣青衣綠置居 221伙售低於百萬 最平4.9萬首期可做港島業主
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
蝶翠苑部分望墳景 青富苑要孭斜坡維修
新居屋折扣率 待8月再敲定
新居屋折扣率 待8月再敲定
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
延長產假明恢復二讀 14修正案一獲批
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
KOL Ming仔告前經理人違約 官質疑索償額
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
闖民居刺傷大小4人 吸毒漢囚50月
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
港鐵7‧1起八達通八折 為期半年 涉16億政府孭半 常客月票減價100
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
皇室堡育嬰室添馬列「10走光黑點」
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
偷拍案男校教師脫28罪 阻差罰款6000
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
涉毁橫額𠝹警臉 七旬漢否認4罪
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
德貞欺凌案 再有掌摑片曝光 警拘兩12歲同窗 父：追究到底
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
科企fb聊天機械人 監測情緒助求醫
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
專欄：中國電商的兩難困局 ／文：章濤
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
男子疑亂過路遭撞斃 司機涉危駕被捕
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
淘大停車場墮下 15歲女生危殆
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】問有冇帶 測驗係咪真環保 智峯有手巾仔 宇人挑機不果
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】管浩鳴：陳同佳冇心情 父親節冇活動
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】教材委會未選到主席 葉劉批試題低B
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】何君堯組戰狼縱隊 拍MV唱國安法歌
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】唔參選柯仔 孖「接棒大熱」介紹新樓
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海
【Emily】月前獲救 7隻綠海龜放歸大海