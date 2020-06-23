被捕少女指女警掐胸及脫內衣搜身 患創傷壓力症一度輕生 警：可投訴

警方昨回覆，去年9月25日港鐵職員截停沙田站「跳閘」女子引起圍觀而報警，警員到場發現約100人聚集，警告不果後驅散，並拘捕一名17歲女子，她情緒激動，並咬傷女警手臂，涉非法集結及襲警被捕。警方稱致力保障被捕者尊嚴、私隱和權利，並以合理性及相稱性原則，據當時環境及視個別情况決定羈留搜查級別。

稱搜身時沒成人陪伴

17歲少女K昨在記者會上現身說法，稱去年9月25日在沙田被捕後，遭女警當眾掐胸數下；被帶返警署後，遭索帶反綁雙手逾一小時、至少6次要求致電律師及家人不果、如廁時被女警直望。她稱被要求脫去內衣接受第三級搜身，當時沒成年人陪同，其間一名女警將頭靠近其胸部及下體，「到現在都好後悔為何沒拒絕或問清楚為何（第三級搜身）」。

K稱感到非常羞恥，「好似畀人當一隻動物咁」，事發後易被聲音及別人的身體接觸嚇倒，嚴重時會焦慮發作及哭泣。K說由於無法接受一切，曾企圖跳軌輕生，最終獲救並被送到精神科醫院，同時確診創傷後壓力症候群。她說這次現身將經歷說出來，「希望給一份鼓勵有同類經歷的受害人」。

根據《警察通例》第49章，搜查被羈押者分三級，分別是「毋須脫去衣服」、「脫去衣服」及「脫去內衣」。《通例》指出，當被搜查的是16歲以下被羈留者，「安排合適成人在場屬強制規定」；合適成人即親人、社工等，但不能是警員或受僱於警方的人，且必須為18歲或以上並與被搜查者性別相同。

社總指或構成性暴力

社總權益及投訴部主任陳虹秀形容警方對K行為「荒謬、不合理」，或已構成性暴力。她說已非首次有同類事件，質疑已變常態，但警方一直未交代執行搜身、陪同被捕者如廁的準則。

社總外務副會長張志偉稱會考慮就K的遭遇向警方投訴，亦因應事件涉未成年人而要求社署介入。社署稱十分關注有未成年少女稱被捕後遭警方性暴力，已透過社總向當事人轉達可支援。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676