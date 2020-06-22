【Emily】馬會「賽事見習學員」接受申請

有學員做埋填詞人

Jerry憶述，2015年9月入讀見習騎師學校，「每日4點就要起身返馬房工作同騎馬」，又要控制體重，見到想食嘅嘢都要忍口。佢諗過放棄，好彩音樂幫佢走出低谷，變身填詞人，釋放壓力。

Jerry完成訓練課程後，舊年到南澳洲深造，贏咗77場頭馬，曾居南澳洲騎師榜第5位。佢今年返香港後，由5月9日至噚日累積5場頭馬，話長遠目標係升格為騎師，希望代表香港參與國際賽事。

香港賽馬會招募新一屆「賽事見習學員」，即日起至7月24日接受申請，凡滿15歲同完成中三課程、有志投身賽馬專業者均可申請，名額約25個，入職薪酬近1.2萬。除咗有機會成為騎師，學員日後亦可以成為策騎員（專責操馬同學習馬房管理技巧）、賽事見習行政助理等。申請者身高無限制，但見習騎師體重要求約103磅，策騎員則約125磅。

見習騎師學校校長陳念慈話，申請人最緊要有良好態度，鍾意動物同做運動，毋須具備策騎經驗。