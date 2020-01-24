【Emily】首日200萬人登記攞1萬

巿民：早交表有意外可當遺產

有交咗表嘅市民同Emily講，早啲交表係諗如果自己有意外，可以留番啲錢畀仔女：又有人話有1萬蚊心滿意足。

財政司長陳茂波喺facebook專頁話，截至朝早11點，超過75萬人經電子登記，感謝參與銀行、香港郵政等幫手加班。適逢父親節，佢返到細個長大嘅屋邨飲茶，應承市民好快發放1萬元，其間撞到「巡酒樓」嘅立法會議員陳凱欣。

匯豐銀行旺角分行噚日9點前就開放畀市民入內排隊，現場所見大概有30人。除咗銀行，有市民到郵政局交表，但未見大排長龍，職員話堅尼地城同中環郵政局2點前只有10幾人交表。

退休嘅王先生今年67歲，噚日朝早8點40分就去到銀行，話交表大概10分鐘搞掂，仲話早啲交表，有咩意外「啲錢可以當遺產畀仔女」。70歲嘅蘇婆婆就話「好開心」，佢喺銀行內填申請表，覺得銀行指示清晰。

想以支票收款嘅，就要到郵政局交表，退休人士詹先生就到中環郵政局幫70幾歲嘅屋企人交表，「想早啲攞錢，早啲用錢」。不過佢話𠵱家經濟唔好，都少咗用錢，對拎到1萬蚊心滿意足，覺得「唔多唔少」。

有人滿足 有人要2萬

有人歡喜有人愁，53歲梁先生噚日到銀行查詢電子登記程序，佢本來從事飲食，過年後失業，因無強積金戶口，申請唔到保就業計劃，又話綜援制度「好苛刻」，「蝕咗好多」。佢批評政府只係派1萬，話應該派2萬。梁先生住緊劏房，話1萬蚊只夠交兩個月租。