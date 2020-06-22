拒設失業援助 羅致光：「臨時」屬過分樂觀

羅致光說，本港失業率2003年曾處8.5%高位，到2017年底才回落至代表全民就業的3%。他亦引述美國國會預算辦公室指出，美國預計需10年才能從新冠病毒疫情復蘇。若本港現時設立臨時援助金，他質疑其時限能否只屬「臨時」，認為相關建議屬過分樂觀。

倘無審查 道德風險更高

對於毋須供款及經濟審查的失業援助金，羅致光憂慮由於沒代價成本，道德風險更高，且將影響勞動市場、僱主僱員行為以至個人消費、儲蓄行為。他估算本港有13萬人符合領取上述援助金，倘以坊間提議的5000元或9000元援助額計算，用以批出款項開支將達78億元或140億元，約佔政府每年入息稅的13%或23%，強調「在可見未來數年，政府都可能會出現赤字預算，是否應考慮增加13%或23%入息稅，以應付一項毋須供款毋須經濟審查的失業援助金呢？」他認為，大部分人不會反對設立失業援助金，但若要共同分擔成本，則「另作別論」。

稱需考慮強積金遣散費對冲

羅致光另提到，設相關制度需考慮強積金與遣散費、長期服務金的對冲問題。他稱香港現有的失業援助制度，如綜援、遣散費、長期服務金等一直存在，並在這「艱難時間」下發揮功能。