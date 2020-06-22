岑子杰議辦遭噴漆 黃浩銘：國安從何說起？

岑子杰於瀝源邨福海樓的議員辦事處，保安昨早8時許巡經時發現被黑漆破壞，遂報警求助。警員到場調查，列作刑事毁壞處理，由沙田警區刑事調查隊第4隊跟進，暫時未有人被捕。

閉路電視片段顯示，一名戴鴨舌帽及口罩、身穿黑色衣服男子，昨凌晨4時20分到辦事處，先以黑油漆噴兩個閉路電視鏡頭，其後再噴向招牌及於大門寫上粗口字眼，過程約1分鐘，事後離去。

1月開幕首遭刑毁 無損士氣

黃浩銘表示，昨早接獲保安通知後回辦事處了解，事件中無財物損失。黃浩銘形容事件為「黑暴」並感到遺憾，「講乜國家安全？人民代表的辦事處都被刑毁，如果我哋都不安全，國家安全從何說起？」黃表示，辦事處今年1月開幕，昨為首次遭刑毀，惟事件不會對他們造成阻嚇、打擊其爭取民主決心及反國安法的士氣，「公道自在人心，愈多小動作愈反感」。

另外，岑子杰昨於旺角銀行中心對開擺設反國安法街站，下午4時許一名疑政見不同男子與街站義工爭執並叫囂，多名市民圍觀。男子及後報稱被拳打受傷，防暴警接報到場，拉起橙色膠帶分隔街站及圍觀者，報稱受傷男子則在3名防暴警員陪同下由救護車送往廣華醫院治理，暫無人被捕。