投訴興訟皆碰壁 遭警扑頭漢拒言棄

明報記者 陳柔雅

入稟索警身分 警稱無用警棍紀錄

警方以個案已進入司法程序為由，不評論個案。至於調查有何進展，警方稱投訴警察課不會評論個別案件。

當晚陳恭信與兒子在將軍澳散步，在寶順路附近公園突然有防暴警衝出，用警棍將其擊至頭破血流，但沒拘捕他。他事後縫9針，向投訴警察課投訴，對方要求他提交片段等資料，他花近一個月翻看及尋找受傷片段，整理書面口供。

投訴課因入稟停查 10月未落口供

去年9月準備錄取口供前夕，他入稟司法覆核要求警務處長下令防暴警及速龍小隊展示編號，投訴警察課便以司法程序為由暫停調查，至今未錄口供。他亦入稟要求警方披露涉事警員編號，警方早前回覆法院稱當晚無使用警棍紀錄。他批評警方回應荒謬，令他氣憤，「你經常說我們是暴徒，指抗爭者暴力，我就用法治、文明方法向你取（警員）資料」，卻得不到答案。「無力感很重」，他說始終最想涉事警員負上個人刑責。

成眾籌召集人 冀帶頭控警

陳恭信去年成為反濫權大控訴眾籌計劃召集人，牽頭為反修例運動傷者追討公義。背負市民支持，他拒絕放棄，除為自己討回公道，亦冀有帶頭作用，「如果我們勝訴，所有無辜受傷的人應該走出來告警察，不是讓他們為所欲為」。他訴諸法庭，不為賠償，「是想在法庭有個判辭、紀錄，證明警方是做錯事」。

過去一年警民關係重創，他認為市民仇恨除源於有警察濫暴，「無問責才是最大問題」，「他們明知有錯，但不肯承認及改善，警隊只會繼續腐化下去」。

拋頭露面難免有壓力，他幸獲家人支持，其妻總愛用「芒果」形容一家人的政治取態，「皮又黃、心又黃」。走在街上，他沒料有素未謀面的人主動鼓勵：「支持你。」

曾憂反被告 「爭公義無退路」

不少傷者因不信任制度或恐怕「原告變被告」，沒向投訴警察課投訴，陳恭信不諱言曾擔心拋頭露面追討，會反被控告。但對比其他傷者或抗爭者，他自言沒包袱，「如果連我這些人都不站出來，還有什麼人會站出來？所以根本沒退路，是不應該有退路，爭取公義是沒退路」。爭取公義未竟，他說：「希望有奇蹟，希望香港還未壞到這樣的地步。」

（反修例風暴）