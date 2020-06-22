投訴興訟皆碰壁 遭警扑頭漢拒言棄

【明報專訊】去年8月4日晚，陳恭信在將軍澳散步，突遭防暴警以警棍擊傷頭部，一夜改變人生，平凡大叔從此牽頭與反修例運動傷者追究警察濫暴。10個月過去，頭顱傷口已癒合，但投訴警察與訴訟法庭程序折騰，他曾入稟法庭索取涉事警員資料，警方卻稱當晚無使用警棍紀錄，投訴警察課亦以司法程序為由暫停調查。案件沒半點進展，使他心有鬱結，但仍拒絕放棄，「爭取公義沒退路」。陳恭信有份提出司法覆核、入稟高院要求下令警務處長指示防暴警和速龍小隊執勤時須展示編號的案件，周三（24日）亦將開審。
明報記者 陳柔雅
入稟索警身分 警稱無用警棍紀錄
警方以個案已進入司法程序為由，不評論個案。至於調查有何進展，警方稱投訴警察課不會評論個別案件。
當晚陳恭信與兒子在將軍澳散步，在寶順路附近公園突然有防暴警衝出，用警棍將其擊至頭破血流，但沒拘捕他。他事後縫9針，向投訴警察課投訴，對方要求他提交片段等資料，他花近一個月翻看及尋找受傷片段，整理書面口供。
投訴課因入稟停查 10月未落口供
去年9月準備錄取口供前夕，他入稟司法覆核要求警務處長下令防暴警及速龍小隊展示編號，投訴警察課便以司法程序為由暫停調查，至今未錄口供。他亦入稟要求警方披露涉事警員編號，警方早前回覆法院稱當晚無使用警棍紀錄。他批評警方回應荒謬，令他氣憤，「你經常說我們是暴徒，指抗爭者暴力，我就用法治、文明方法向你取（警員）資料」，卻得不到答案。「無力感很重」，他說始終最想涉事警員負上個人刑責。
成眾籌召集人 冀帶頭控警
陳恭信去年成為反濫權大控訴眾籌計劃召集人，牽頭為反修例運動傷者追討公義。背負市民支持，他拒絕放棄，除為自己討回公道，亦冀有帶頭作用，「如果我們勝訴，所有無辜受傷的人應該走出來告警察，不是讓他們為所欲為」。他訴諸法庭，不為賠償，「是想在法庭有個判辭、紀錄，證明警方是做錯事」。
過去一年警民關係重創，他認為市民仇恨除源於有警察濫暴，「無問責才是最大問題」，「他們明知有錯，但不肯承認及改善，警隊只會繼續腐化下去」。
拋頭露面難免有壓力，他幸獲家人支持，其妻總愛用「芒果」形容一家人的政治取態，「皮又黃、心又黃」。走在街上，他沒料有素未謀面的人主動鼓勵：「支持你。」
曾憂反被告 「爭公義無退路」
不少傷者因不信任制度或恐怕「原告變被告」，沒向投訴警察課投訴，陳恭信不諱言曾擔心拋頭露面追討，會反被控告。但對比其他傷者或抗爭者，他自言沒包袱，「如果連我這些人都不站出來，還有什麼人會站出來？所以根本沒退路，是不應該有退路，爭取公義是沒退路」。爭取公義未竟，他說：「希望有奇蹟，希望香港還未壞到這樣的地步。」