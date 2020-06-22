52名單報名 戰地區超區衛生服務界 泛民初選名單周三公布 梁頌恆料選新東

據了解，因宣誓風波被「DQ」的立法會前議員梁頌恆，亦有報名參加新界東初選，他昨向本報稱，今晚會再公布。曾稱考慮參選進出口界的阿布泰國生活百貨老闆林景楠，日前稱轉戰新東，他昨日一度發貼稱，需要選民幫忙簽署初選提名，引起截止報名後仍收集提名的質疑，他其後刪除貼文。

戴耀廷：名單如預想 籲捐舊板腦助投票

民主動力前晚發布報名名單數量，一共收到52張名單報名參選（見表），地區直選中，今次以新界東初選參選名單最多，共有12張名單報名，民主派初選後將派7隊出選；最少則為九龍東，共6張名單報名，初選後會派5隊出戰。負責協調民主派初選的港大法律學院副教授戴耀廷稱，今次報名參選的名單與他預想中差不多，因各區舉辦協調會時，部分出席者都是有意了解更多、未必一定參戰，因而參與討論，當時已預見部分未必會參選。

戴耀廷又稱，目前投票系統需要大量二手平板電腦及智能手機，以200多個票站、每站需要2至4部計算，目前尚欠200多部，呼籲市民捐出舊機；至於票站，他稱目前共有200多個票站，當中約四分之三為議員辦事處，另有20至30間「黃店」願借出場地供投票。

港島九西選後再辦協調會商隊伍數目

民主動力將於周三正式公布名單。據悉，泛民料於6月25至7月9日舉行各區網上選舉論壇及地區論壇，初選後將於13日宣布結果，至於九西、港島，將分別於14、15日再舉行協調會議，料會商討派出隊伍數目。