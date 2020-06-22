警前高層時任法團主席 物管續約加工程無招標 前助理處長杜振偉：屬延續性保安管理合約

反圍標趙恩來促廉署調查

佳定回覆本報查詢時稱，該次續約非以招標方式進行，管理委員會沒邀請或推介其他管理公司。杜振偉亦回應稱，他當時按《建制物管理條例》第20A條與管理公司簽訂「延續性保安管理」合約。反圍標大聯盟成員趙恩來說，續約時如加入新服務，而該服務供應商非「法團其時正聘用的供應商」，便須招標，建議廉政公署調查跟進。

本報接獲一份於去年1月1日寶雲匯業主立案法團與佳定簽訂的合約，以每月25.4萬元委託當時是寶雲匯管理公司的佳定，繼續管理寶雲匯至2022年底。合約的第2.2部，列出一項「經理人須在該物業的指定公共地方安裝智能保安監控系統以作監控及管理」，總數為149.1萬元，列明不包括於25.4萬元的員工薪酬及所有相關費用內。合約由時任業主立案法團主席的杜振偉與佳定簽訂。

標書列明「新合約」 服務商佳定關連公司

合約附有佳定於2018年12月24日的「標書/報價評估表」，列出該智能保安系統（Smart CCTV system）是「新合約」（New contract）而非「續約」（For Renewal），而服務供應商只有一家，名為Skywise Technology & Innovation Company Limited（天階智慧科創有限公司，下稱「天階」），屬佳定的關連公司（見另稿）。評估表中，就招標日期及時間，佳定列為「不適用」（Ｎ/Ａ）；「有業主組織成員在場」亦標示為「不適用」（not applicable），但有列出有關工作是由業主大會（AGM/GM）於2018年9月30日通過。杜振偉與佳定簽訂合約後已卸任法團主席。

《條例》：逾20萬元項目須公開招標

有不願記名的寶雲匯業主向本報表示，法團及佳定簽訂智能保安系統合約時，沒公開招標，涉違反《建築物管理條例》第20A（2）條規定︰如採購價值超過20萬元或相等於法團每年預算的20%的款額，即須以招標承投方式進行。

佳定：按條例20A（2A）執行

本報向佳定查詢項目有否招標及是否違例，獲回覆佳定及前法團按照建築物管理條例第20A（2A） 條執行，該條訂明法團可藉在法團業主大會上通過的業主決議而與佳定續約，可毋須招標。佳定並稱，該次續約非以招標進行，所以管理委員會沒邀請或推介其他管理公司，又稱得知新一屆管理委員會對該智能保安系統有不同意見，現正與對方跟進；杜振偉則以電郵回覆稱︰當時他與物業管理公司根據香港法例344章（即建築物管理條例）20A（2A）簽署「延續性」保安管理合約。

民政事務總署稱，按《條例》，如有關供應商是「法團當其時正聘用的供應商」，而供應商當其時提供的供應品、貨品或服務，與法團擬採購的物品或服務屬於「同一種類」，法團可藉業主大會通過的決議而非以招標承投方式取得。反圍標大聯盟成員、荃灣區議員趙恩來接受查詢時稱，接獲智能保安工程合程的天階並無一直向寶雲匯法團提供服務，非「法團當其時正聘用的供應商」，按《條例》須招標。他又稱，天佳與佳定有關連，令人質疑有潛在利益輸送，建議廉署主動調查跟進。

明報記者