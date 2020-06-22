醫局分段恢復服務 開顱婦下月重置頭骨

留醫半年 院方口頭通知下月做手術

本報早前報道，許先生的太太廖女士去年12月中風，由於當時腦壓過高，需切除部分頭骨以降低顱內壓力，手術後，原本安排今年初做手術為廖放回頭骨，但其後因她身體問題、醫護罷工及醫管局在疫情下取消非緊急手術等原因，一直未能重置頭骨。廖已在瑪嘉烈醫院留醫超過6個月，許先生接受本報查詢時表示，院方日前口頭通知他，擬於下月為妻子重置頭骨。

許先生說，院方約他稍後見面，預料討論手術安排，他擔心手術日期仍有很多變數，「不知醫護會不會罷工，不知疫情會不會反彈，好擔心又會錯失機會」。醫管局日前恢復16間非急症醫院探病，但不包括瑪嘉烈醫院。許先生說，院方多月來都拒絕讓他探病，他每周只能透過視像探病見妻子10分鐘，形容「同對住張相說話無分別」。

瑪嘉烈醫院發言人回覆本報查詢時稱，期望本月底恢復非緊急手術服務，院方計劃在服務重開後，盡快為廖女士安排重置頭骨手術，實際安排需視乎臨牀評估及病人當時的身體狀况。發言人又稱，因應感染控制，醫管局先在非急症醫院實施特別探病安排，若情况許可，會考慮逐步擴展至其他醫院或病房，至於未恢復探病的急症醫院及病房，院方會繼續在可行情况下恩恤安排或提供視像探訪。