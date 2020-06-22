煥然懿居「首置」貨尾 市建董事倡折扣脫鈎居屋

家庭入息下限料6.6萬

根據市建局資料，該43個貨尾單位面積由284至574平方呎，最多為三房單位，佔29個；另分別有2個開放式、7個一房及5個兩房單位。

政府2018年6月在新房策提出，首置盤申請者的入息及資產上限，將以居屋白表申請人現行入息限額加三成計算，而折扣率將較之前一期居屋低10至20個百分點，「煥然懿居」正是參考當年以市價五二折出售的居屋，最終將折扣率訂作六二折出售。

按房委會建議，最新一期居屋擬以市價六三折推售，白表家庭申請者入息上限由5.8萬增至6.6萬，資產限額為170萬元；若以此推算，今期煥然懿居貨尾的家庭申請入息限額，有可能介乎66,001元至85,800元，單身人士減半；折扣率或訂為市價七三折。據市建局去年1月以市價公布價單，該43個單位售價由551.6萬至1239.6萬元。

倘按機制七三折 售逾900萬

市建局行政總監韋志成上周曾稱，若以現時市價六二折推算，大部分單位售價介乎800萬至900萬元。不過，若最終以七三折出售，估計升到逾900萬至1000萬元。

市建局非執董麥美娟說，董事會暫未討論煥然懿居貨尾售價、申請資格等細節，現時較難評論是否以七三折出售，屆時會討論如何釐定入息限額，才能協助有需要家庭「上車」，其中居屋申請資格會是參考指標，但估計或有可能調整。

她續稱，政府需研究經濟轉差下，如何提供「可負擔」房屋予市民。另一非執董鄭泳舜稱，隨着今期居屋售價上升、折扣率減少下，連帶首置盤售價上漲，若最終以七三折出售，售價將較高，需考慮在參考居屋以外是否有另一個訂價方式。