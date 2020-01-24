下半年新廠落成 現收膠量佔處理上限3% PET膠樽回收率0.2% 環團促徵費中央收膠

3區推收膠 環署：視成效擴展

環保署稱，為提升本地塑膠回收率，該署分別以東區、觀塘和沙田為試點，推行為期兩年的先導計劃，以服務合約形式聘請承辦商向區內私人住宅、學校及綠在區區收集廢塑膠，每年回收量合共1300公噸，平均每日約3.5公噸，視乎計劃成效，考慮將服務擴至全港。

本港廢塑膠回收率近年不斷下跌，2018年整體廢膠回收率約7%，其中1號PET膠樽回收率僅0.2%（見圖）。

環團調查：每日收膠不到4噸

綠惜地球環境倡議總監朱漢強說，今年內會有兩間廢塑膠廠落成，其中一間位於環保園，由太古飲料、碧瑤及歐綠保合資營辦的塑新生公司，原定今年第三季運作，每日可處理約100公噸1號PET及2號HDPE膠樽；另一間位於大埔工業邨，料每日可處理約20公噸1號PET膠樽。不過，該組織發現，2018年綠在區區每日平均回收塑膠81.6公斤，食環署三色回收桶每日平均回收廢膠156公斤，再加上目前涵蓋3個地區的中央收膠計劃，每日回收量約3.5公噸；上述3項主要措施累計回收量不足4公噸，要求當局交代如何在短期內大幅增加回收量。

憂新廠未投產已關

更難重推垃圾徵費

朱漢強認為，現時回收廢膠系統「發育不健全」，擔心有本地回收廠在塑膠供應不足下，未投產已結業，不但打擊本地回收業，更令公眾失去回收塑膠信心，屆時政府更難說服重推垃圾徵費。他認為今屆政府不應放軟手腳，把「手尾」交給下一屆政府。

歐綠保表示，塑新生公司預計今年12月底投入運作，廠房建造工程進度理想，回收設施運作初期處理量會由20公噸增至100公噸。另一間由本地回收商劉財記紙業董事長劉耀成設立的回收廠，位於大埔工業邨，原定今年初運作，受疫情影響至今仍未啟用。劉說該廠每日可處理約20公噸廢膠，但垃圾徵費草案未能通過，會削弱源頭分類成效，冀政府加強社區回收網絡，掃除回收障礙。