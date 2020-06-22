工盟接投訴：僱主明言扣起補貼

【明報專訊】「保就業」工資補貼計劃上周發放資助予首批僱主，負責計劃的政策創新與統籌辦事處稱本周會公布首批獲補貼的僱主資料。惟職工盟稱收到僱員投訴稱一部分被扣起；而即使僱主違規遭罰款，不代表僱員能追討補貼，工會認為只可「點名羞辱」違規者去為僱員發聲。
稱無法追討 只可「點名羞辱」
政府表明，申領工資補貼的僱主，取得款項必須全數用於工人薪金，否則違規。職工盟主席吳敏兒稱，6月初曾收到一名在機場連鎖男裝店的員工投訴稱獲公司通知，9000元工資補貼中有4000元用作「行政費」，又因放無薪假而不獲公司發交通津貼；另外亦有旅巴司機投訴稱公司在補貼抽取5000元作「中介費」。
吳敏兒表示，僱員未必有知識知道，僱主亦可能巧立名目扣起補貼；即使僱主違規亦只會遭罰款，僱員未必可追討補貼「袋入自己袋」。她說職工盟現時因無法可依，做不到什麼幫僱員，「只可以『name and shame（點名羞辱）』（違規僱主）」。
工聯會九龍東總幹事鄧家彪相信，月底出糧時將有不少僱員就「保就業」計劃求助；認為僱員先要掌握公司資料，才可知道如何投訴或追討補貼。
政策創新與統籌辦事處本月15日表示，「保就業」計劃第一期申請收到近43萬份申請，當中包括近16.9萬僱主，亦已向首批25,500名僱主發放共約48億元補貼，估計可惠及超過20萬名僱員。
創新辦表示，獲發工資補貼的僱主中98%是聘請少於50名僱員的中小微企。
（抗疫新階段）
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