工盟接投訴：僱主明言扣起補貼

稱無法追討 只可「點名羞辱」

政府表明，申領工資補貼的僱主，取得款項必須全數用於工人薪金，否則違規。職工盟主席吳敏兒稱，6月初曾收到一名在機場連鎖男裝店的員工投訴稱獲公司通知，9000元工資補貼中有4000元用作「行政費」，又因放無薪假而不獲公司發交通津貼；另外亦有旅巴司機投訴稱公司在補貼抽取5000元作「中介費」。

吳敏兒表示，僱員未必有知識知道，僱主亦可能巧立名目扣起補貼；即使僱主違規亦只會遭罰款，僱員未必可追討補貼「袋入自己袋」。她說職工盟現時因無法可依，做不到什麼幫僱員，「只可以『name and shame（點名羞辱）』（違規僱主）」。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪相信，月底出糧時將有不少僱員就「保就業」計劃求助；認為僱員先要掌握公司資料，才可知道如何投訴或追討補貼。

政策創新與統籌辦事處本月15日表示，「保就業」計劃第一期申請收到近43萬份申請，當中包括近16.9萬僱主，亦已向首批25,500名僱主發放共約48億元補貼，估計可惠及超過20萬名僱員。

創新辦表示，獲發工資補貼的僱主中98%是聘請少於50名僱員的中小微企。

（抗疫新階段）