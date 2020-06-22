4私院申保就業 養和醫生：缺內地客 私醫：醫療市場需因應港人需求改變

明報記者 許芳文 艾博瑜

養和醫院發言人表示，受疫情打擊，養和門診及住院業務受到「重大影響」，院方早前已申請保就業計劃並已獲審批，受惠人數約3000人，但無透露申領者包括什麼職系醫護人員。本報記者上周五（19日）中午12時到養和醫院觀察，去年初有百多內地客在養和「打蛇餅」排隊注射九價HPV疫苗的情景不再，一小時內有約30人到門診部登記處查詢或登記，但不見人龍，該處梳化一度坐滿人。醫院正門人流不斷往來。按政府補貼計劃，津貼僱主每名員工最多9000元、補貼6個月計，推算養和最多能領取1.6億元。

醫生料基層診所「最致命」

有養和醫院專科醫生表示，該院專科醫生要「自負盈虧」，但護士、支援職系人員為醫院員工，要維持足夠的求診量以應付薪酬支出，忙碌時姑娘要加班，疫情期間病人減少，則可趁機「清假」。他認為，私家醫院最重要是急病人所急，「病人有事入院有醫生睇，生命受到保障」，若擴充業務以服務香港人為本，本身無問題，但不斷「撐大」業務則有問題，形容「打蛇餅」打疫苗做法「核突」，估計「最致命」是位於阿公岩的東區醫療中心及其他基層醫療診所，要承擔租金等開支。

另一養和專科醫生透露，該院以往較多內地人光顧的身體檢查及注射HPV疫苗服務影響較大，目前主要剩下本地顧客。他稱3、4月期間求診量及住院量明顯減少，有部分病房須關閉以節省人手，至近日應接近全數重開。

除養和醫院，另有其他私家醫院及診所申請資助。香港港安及荃灣港安醫院均稱有申領補貼，若申請獲批，分別有約600名及1000名員工受惠。

仁安：兒科普通科最受影響

仁安醫院院長李繼堯向本報表示，該院業務因疫情受到「好大打擊」。他說在2至4月期間，很多患者不到醫院求診，兒科、普通科門診最受影響，專科門診的影響相對小。

另有私家醫院高層稱，本港經濟轉差，部分員工擔心失業，保就業計劃可令員工「安心」，有鼓勵作用。

私醫：求診原因轉 情緒病增

家庭醫生林永和表示，其診所有申請補貼，疫情下生意曾跌兩三成，據知有兒科、老人科私家醫生的生意跌五至七成，稱大部分醫生朋友均申請。他說診所生意已回復至原本九成，但求診患者比例改變，現時流感、猩紅熱、手足口病等傳染病減少，而在疫情及不同立法事件下，情緒病求診者數目增，例如有學生因復課感壓力及失眠，「一日都幾個新症」。

林又說，診所以往HPV疫苗注射者約半為內地人，現疫苗多到「等着人來要」。他相信，過去靠治療「傷風咳」賺錢的私家醫生或要多進修，以高質素應付港人需求，亦是加快發展公私營協作的契機。

醫學會前會長蔡堅亦有申請補貼，稱其診所目前求診量為以往的四五成，但今年2、3月期間，求診量跌至一成，有診所兼職員工早前離職到台灣就讀護理系，其餘全職員工暫毋須放無薪假。他說有部分北區的醫生靠內地病人賺錢，惟疫情影響，有普通科醫生診所倒閉。

保就業計劃總額涉及810億元的「保就業」工資補貼計劃第一期截止申請，政府接獲近16.9萬僱主申請（見另稿）。

（抗疫新階段）

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