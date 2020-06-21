習體操國際奪5金 智障少年膺傑出關愛生

何銘健是香港特區中央獅子會舉辦的「第一屆十大傑出關愛學生選舉」金獎得獎者。他在台上緩緩從紙上讀出得獎感言：「奪獎對我人生是好大鼓勵」，並說要感謝父母悉心教養，讓他學懂如何做人。

何太憶述兒子4歲時不斷抽筋，帶他看醫生才診斷出有輕度智障，學習能力較遲緩。何太一度泄氣不已，埋怨道：「為何他就不能如哥哥般正常？」何太當時剛由內地來港，不諳廣東話，應向誰求助、有什麼康復服務，統統不清楚，頓感徬徨無助。自此她有10多年沒打工，全天候照料兒子。

銘健排期兩年才獲社署安排早期訓練，小二時仍未掌握洗澡方法，何太替他塗抹沐浴露、淋水，如今他懂聽說讀寫，能計算小學程度的數學。回想兒子的成長，何太不禁哽咽落淚，坦言「有些辛苦」。

母：兒子成長令我更豁達

銘健小四時，何太送他去學習體操，認為「一試無妨」，想不到此舉發掘了兒子的運動細胞，去年更在特殊奧林匹克夏季世界比賽奪5金。雖然兒子至今仍不太懂表達感受，訪問時一直緘默，但何太覺得他與常人沒大分別，會放心讓他由學校獨自歸家，功課也任由他自行完成。何太說，兒子的成長令她更感豁達，放下對智障的執著。現時雖有人還會向兒子投以避忌目光，但何太毫不介意，只冀望他慢慢進步、身體健康。