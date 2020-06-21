黑幫飲酒爭執 一男遭斬斷兩指

上周二（16日）凌晨約2時半，元朗工廈一間派對房間發生傷人案，兩名分別27及40歲、有三合會背景的事主在內飲酒，其間與3名不認識男子爭執。3男子取出刀斬向兩事主，兩人身中多刀，一人左手中指及無名指被斬斷，右手手筋被斬斷，頭頂及大腿多處刀傷，另一人頭頂及右手尾指有刀傷，兩人由救護車送往屯門醫院治理。

傷者友人醫院罵救護員

傷者同行7名友人其後在屯門醫院包圍指罵一名救護員，警方到場截查7人，惟他們拒絕配合調查，其間大聲以粗言辱罵警員。警方上周四在天水圍及元朗分別拘捕兩名26及40歲中國籍男子，涉嫌非法集結，他們報稱無業，均有三合會背景，經調查後，警方相信事發時7人擔心一名正接受治療的朋友傷勢，情緒激動，正追緝另外5人。

案中傷勢較重者仍留醫，情况穩定，另一人已出院。警方另正追緝兩名20至30歲、持香港身分證、有三合會背景的尼泊爾籍男子。

警方對上周六至前日展開行動，搗破4個賭檔及1個色情場所，檢獲現金及毒品，拘捕51男12女（17至87歲），其中25人有黑幫背景，他們涉嫌傷人、非法集結、販毒等罪名。其中在大埔，警方搜查酒吧、遊戲機中心及目標住宅單位，另在街市打擊街頭賭博，拘捕39男12女，包括上水及大埔區三合會骨幹成員，涉嫌非法賭博、賣淫、傷人等。警方亦接獲市民舉報，檢獲兩把開山刀及21支鐵通，不排除作非法用途。