朱凱廸等人聯署 批街工違初選協議

指街工已失參與初選資格

民主派早前成功協調，新界西的共識是舉行有「約束力初選」，由選民選出最高票的6張名單參加官方選舉。街工前日宣布派出主席盧藝賢排名單首位出戰新西，盧卻建議即使排名6至8位都應可參與官方選舉，並參考民調再棄選。負責協調的港大法律學院副教授戴耀廷同日稱，若不願遵從協議，應不可參與初選。本報昨向戴查詢會否拒街工參加新西初選，未有回覆。

朱凱廸、民主黨尹兆堅、公民黨郭家麒、職工盟吳敏兒、新民主同盟譚凱邦、屯門區議員張可森等參與新西協調會的8個隊伍發表聲明，指街工做法影響極壞，隨時觸發「骨牌效應」，令不易建立的初選機制毁於一旦。朱凱廸昨稱街工前日說法傷害初選，就算街工今日或之後改變立場，重新接受初選結果約束，8名聯署人仍然不會接受與街工參與同一初選機制。本報向盧藝賢查詢，未有回覆。

吳敏兒稱，街工在早前協調會並無對初選機制提出異議，前日卻講明「輸打贏要」。她強調，參與聲明者都不希望初選瓦解，若街工回心轉意，亦要其他參與協調的人商討是否容許街工參加初選。尹兆堅稱，街工推翻協調共識是不理想和令人失望，指初選目標是希望民主派取得過半議席（35+），故限制一定隊伍參選以「聚票」，參與初選者亦要有氣魄「捨身成仁」。他稱若街工想參加初選，要遵守協定。

張可森批評街工自私，即使其回心轉意亦不應讓他們參與初選；認為戴耀廷應確保有共同基礎的隊伍才可參選。