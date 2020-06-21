德貞女生遭滅火沙桶打頭 後梯跪地父報警 校方：嚴正跟進

德貞女子中學昨傍晚發聲明，對事件深感遺憾，會嚴正跟進，並對女童情况表示關心。聲明指涉事女童班主任接近昨日凌晨得悉事件，校方已即時與相關人等了解該事件，並已成立危機處理小組跟進。教育局稱，絕不容忍任何校園欺凌行為，正就事件向學校了解詳情，並會按需要提供適切專業意見及支援。

警方昨凌晨零時許接到女童父親報案，稱其13歲李姓女兒上周二在荔枝角海麗商場一梯間疑被硬物襲擊，警方經初步調查，交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進，正追緝一名涉案女子。女童頭及手受傷，清醒被送往明愛醫院治理。

遭穿校服女童欺凌

網上流傳兩條片段，顯示一名身穿運動服、戴着口罩的女童跪在後樓梯位置，書包置一旁，女童遭另一身穿藍色校服的女童用滅火沙桶蓋打頭兩下及左手4下，其間有人指着跪地女童頭部並說「呢度」，示意要打頭，事主望着地下，未有反抗。另一條片中，有人笑着說「X佢老X，嘥晒啲沙，完成我一個心願，倒入個口度」，又將桶蓋上的沙潑向女童。女童身穿的運動服上印有「TCGSS」字樣，翻查資料為德貞女子中學英文縮寫，施襲女童的校服亦與該校校服相似。

協助女童的深水埗區議會主席楊彧說，涉事女童性格外向，一家住在區內屋邨，未知何時及為何被欺凌，校方明天會與女童及家長見面跟進事件。