曾日收500樣本 設通宵更 工作重複更謹慎

疫情爆發之初，檢測樣本數量不過百；隨着3月確診個案數字上升，伊院每日收到四五百個樣本，Tom嘆道：「唔係感慨工作量嘅多，係感慨幾時疫情完。」

病理學部因應疫情增設「通宵更」，醫務化驗師需當值12小時，工時較普通更的9小時長。「要打醒十二分精神，唔可以因為攰而做錯嘢。」剛開始深宵工作，Tom會飲咖啡提神，工作亦特別謹慎，如感覺狀態不佳便暫停工作，待回復精神才繼續，「夾硬做好易錯」。完成手頭工作後，同事間也會閒聊幾句，阿炮說，通宵更令同事更長時間相處、互相了解，對於合作也有一定幫助。

疫後親友紛請教 「初步陽性即係點？」

雖然醫務化驗師毋須接觸病人，但如處理樣本時有失誤，也會產生感染風險。Tom指出，呼吸道樣本黏液多，容易打散樣本內的核酸、增加提取難度，故處理時工序較多。阿炮續說，處理樣本時需加入液體，其間可能產生氣溶膠或有樣本彈出，「如果唔留神，就有可能將帶有病毒的樣本摸到周圍都係」。

「以前親戚知道我做醫務化驗師，只知負責驗嘢，但唔知驗咩嘢。」Tom和阿炮均笑說，疫情下收到不少親戚「查詢」，「你有無份做檢測呀？」、「初步陽性即係點？」Tom說，希望疫情令大眾對醫務化驗師工作有更深入的了解，「醫護在前線奮力，我哋在背後都付出咗努力」。

（抗疫新階段）