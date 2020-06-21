【疫境時刻】高峰日測六轉 驗病毒「要快要準」 化驗室「特務」 助前線辨敵

明報記者 陳冬綾

伊院曾處理首名確診者樣本

醫務化驗師：回想驚一驚

今年3月27日，Tom在化驗室內處理一機又一機檢測樣本，結果得出16個初步陽性個案，「之前未試過咁高，最多6、7個初步陽性」。同日香港新增65宗確診個案，創單日新高，Tom心裏一沉：「係咪要大爆發呢？創新高之後要點應付呢？」世紀疫症下，三十出頭的Tom和阿炮以醫務化驗師身分站在「檢測鏈」第一站，回望2003年SARS爆發，二人還是黃毛小子，阿炮笑說當年曾為停課感到高興，現嘆一句「當時隔岸觀火，結果𠵱家喺前線衝鋒陷陣」。

Tom憶述，本港首名確診者最先被送至伊利沙伯醫院，惟當時院內未有提供新冠病毒檢測服務，故院方只就病人的呼吸道樣本作流感等其他檢測。Tom和阿炮有份處理該病人的呼吸道樣本，後來經衛生署檢測後證實病人確診，Tom坦言「驚一驚」，「即刻回想處理樣本時有冇唔小心，好在都有做好保護」。

伊院2月起提供病毒檢測服務，「對我哋來說係全新，當時醫院得好少人識做，而且要一兩個星期內學識、提供服務，都有壓力。」阿炮2月初首次「落場」實戰，同事在旁重新講解步驟，「嗰下就好擔心自己會唔會唔記得點做」。阿炮說，由於部分病人無明顯病徵，導致醫護臨牀觀察有限，檢測報告須十分準確，「有時壓力係來自提住自己做嘢要更金睛火眼」。

兩個空間 4人一組

化驗室劃分成兩個空間，部分醫務化驗師在小房內，處理置於生物安全櫃的「新鮮」樣本。Tom解釋，院內10多名負責檢測工作的醫務化驗師以4人一組，分別處理不同工序；他們收到樣本後需先穩定樣本內的病毒，免病毒增生或死亡，以保留其「真實性」，其後從中提取核酸、加入試劑及探針，透過聚合酶連鎖反應機處理，得出螢光信號分析結果，如得出初步陽性，便須覆檢一次及通知衛生署。

提起檢測工作，二人反覆提着兩個字：快、準，「明白病人想快點知結果，我哋都係抱呢個心態做，唔想佢哋等咁耐。」相比昔日的檢測工作，Tom認為疫情下部門反應要更迅速，「唔係建立咗一套檢測方法就按住做，而係日日都檢視，睇吓疫情有咩改變，令過程滿足到病人同病房需要」。他又形容，疫情下醫護有如在前線奮戰的士兵，醫務化驗師則是情報特務，負責分析數據，令前線認清敵人，「始終敵人係隱形的，全港病患都要靠檢測」。

持續有樣本運到化驗室，由一日測兩轉變成一日測5、6轉，「可以話係機接機」，對此Tom曾感到無力，「一直測、一直爆，好似淨係提供到結果，但無辦法令佢變少」。有見近日確診回落，阿炮認為是對工作的肯定，「及早發現，令社區爆發機率減低」。Tom表示「開心」，「經歷過3、4月嘅同事係會有好大感觸，會諗係咪成功在望喇？」

確診數字跌了又升，眼看不見疫境終點。Tom和阿炮雖有苦水，但在大時代下有個角色，二人始終感到慶幸：「都係抱住使命感去做，慶幸呢個時間有出過一分力」。

（抗疫新階段）