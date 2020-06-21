公眾限聚婚宴不限 許樹昌：少少唔平衡

復工復課人多 難靠限聚令

港府早前放寬公眾地方群組聚集至50人，飲宴則撤銷人數限制。擔任政府專家顧問的許樹昌昨在商台《政經星期六》認同「係有少少唔平衡」，稱復工復課後交通工具自然多人，用限聚令減低風險有困難。他估計本港間中會出現零星個案，若沒有擴散到社區，可放寬防疫措施，但若擴散至社區或同時出現多個不明來歷的感染群組，就要收緊。至於是否取消限聚令，他預計兩間大學、化驗所、私家診所和醫院在7月和8月增加檢測量，每日可檢測達7000個樣本，當檢測數量高就較容易放寬措施。

許樹昌亦關注北京疫情，提出若疫情擴散至其他省市，本港目前豁免往返內地公務等人員14日檢疫安排應暫時取消。

至於何時推行粵港澳健康碼，他說要視乎各地疫情是否受控。他提到，據報有千多人從北京到廣東，甚至有數百人在深圳，要提防會否出現「武漢翻版」將病毒帶到各地，認為政府未來一兩周要留意廣東是否有個案，相信需要等多一段時間才能推行互認健康碼。本港有數萬名跨境學童，他認為若學童要每7日做一次病毒檢測取得健康碼，負擔較重，港府可考慮資助。

（抗疫新階段）