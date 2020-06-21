球場解封 波友嘆發胖、心肺功能變差

康文署免費戶外足球場、籃球場等昨日重開，大批人到維園打波，昨早約11時，6個足球場各有約20人，4個籃球場則約有60人。高溫下，有人脫去上衣，全部人都沒戴口罩。

讀小二的林同學一心到維園打籃球，惟場內太多人，他只好留在場外等待。他說早前疫情下只能在家用玩具籃球架射籃，但玩具籃球「太輕」，覺得「無意思」，昨到籃球場感到很開心，期待多練習後可以「投一個三分波」。

久未上場 投籃「扯住痛」

同樣熱愛籃球的19歲鄺同學，上周三得悉球場重開，即相約波友昨日到維園打波。他過去一周打波兩三次，惟去年12月起因傷暫停，其後又遇疫情，已半年沒打波，只能留在家玩遊戲機、寫書法及看電影。他昨重返球場感興奮，但亦說「好辛苦」，自覺心肺功能變差，投籃時肌肉又「扯住痛」。

與鄺同學一同打波的應屆中學文憑試考生、18歲的江同學說，試後遇疫情，無法打籃球，曾忍不住到「封框」的籃球場投籃「過吓癮」。

在石硤尾公園籃球場，昨午同樣滿是波友。本到來上籃球班的小六生梁同學，只能與教練和學員在附近空地練習。他說早前暫停運動，留在家中有「少少悶」，其間吃了不少零食，結果長胖了。

籃球教練嘆暑期班收生跌

昨在石硤尾公園教籃球班的香港體育教練工會籌委劉嘉豪認為，球場重開是喜訊，其收入有改善，惟擔心租用場地及暑假收生，而現時只有10多人參加暑期課程，比上年同期大減。另外，現時未能預約7月至8月的「街場」（戶外免費籃球場），劉認為對暑期教學影響大，若要用室內收費籃球場，則或要以「炒價」租場，估計未來需求增加，價格會再升，要視乎收生能否維持收支平衡，暫時打算暑期班會用「街場」。

收費球場明重開

另外，康文署明日會重開收費康樂設施，包括草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場、籃球場、排球場等。免費戶外兒童遊樂設施和交通安全城也重開。

（抗疫新階段）