抗疫爸隔離 女兒天天送飯天橋見

物理治療師入抗疫小隊

抗疫小隊除了有醫生和護士，還有物理治療師。廖悅明解釋，染疫病人肺部功能差，當病人要插喉時，肺部多分泌物，需物理治療師抽痰，這是一個霧化程序；此外，病人康復過程中，亦需物理治療師協助做肺部訓練運動，增強胸肺機能。

廖在SARS時已曾加入抗疫小隊，當年長子四五歲，女兒Ann約一歲。那時他在家堅持戴口罩，和家人也分開用餐，回憶當時，他形容那種在家仍要守規矩的滋味絕不好受。今次疫情，他於3月至5月兩度加入抗疫小隊。Ann今年應考中學文憑試，廖悅明「唔想佢有事」，加上醫管局為員工提供住宿津貼，他獨自搬走，住在與家一橋之隔的酒店。每次入抗疫小隊兩周後，他要再隔離兩周才回家，前後共有8周有家歸不得。

Ann是羽毛球運動員，父親常在她受傷時擔任她的「專屬物理治療師」。受爸爸影響，她早已立志成為物理治療師。不過Ann坦言自己很少主動關心爸爸的工作，或許是因華人家庭，父親亦很少主動表達感受，父女之間很多說話都不宣之於口。

手機聯繫 「很想念你們」

在父親「隔離」的這段時間，Ann雖然每日要花6至8小時溫習，但仍堅持每日帶家裏的住家飯到天橋，讓住在橋另一邊的爸爸來取飯，宛如牛郎織女定期在鵲橋上相會一樣。廖悅明說，天橋人來人往，每次父女都沒身體接觸，僅交收飯盒後便匆匆離開。另外，智能電話也成為聯繫父女的橋樑。Ann憶述應考數學科時感頭暈，完成卷一後她馬上聯絡爸爸，爸爸即安慰，使她能重新振作完成卷二。另外，一家人每晚11時準時以WhatsApp視像通話聯絡。Ann說，過往從未聽過爸爸講情深說話，但隔離期間，反而聽多了爸爸講「很想念你們」。

受訪那天，Ann說正與媽媽籌劃父親節禮物，爸爸很快便完成自我隔離，一家於父親節，終於可以齊齊整整相聚。

明報記者 黃心悅

（抗疫新階段）