祿泉樓染疫78歲婦亡 港累計5死 增一宗輸入 菲傭來港後確診

威爾斯親王醫院公布，屬第1092宗新型冠狀病毒個案的78歲女病人於昨午5時33分離世，是第5名確診並離世的病人。雖然女病人無長期病患，亦非肥胖，但中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱病人年紀大，是病情惡化的高危因素。

輸血漿後一度好轉 後感染細菌

許樹昌說，該女病人曾用抗病毒藥物蛋白酶抑制劑，但出現嚴重腹瀉的副作用而停藥，主要靠干擾素治療，因此療效不夠好；女病人其後曾接受兩包恢復血漿和用作抑制免疫風暴的「IL-6 antagonist」，一度毋須插喉，但一日後再度惡化，過去幾天有細菌感染迹象，血壓大跌並出現休克，至昨日離世。

該78歲女病人是祿泉樓第6名確診住客，住在該大廈首宗確診夫婦的鄰近單位。威院表示，該女病人6月2日入院接受治療，當時發燒、呼吸困難及咳嗽，情况穩定，其後轉差，於8日轉送深切治療部，其間需插喉丶洗腎及用呼吸機協助呼吸，並需注射強心針。女病人治療期間病情持續惡化，昨留醫第19日離世。

危殆住客改善 試移除人工肺

另一名祿泉樓住客、有糖尿病和高血壓的72歲男病人目前情况危殆，6月10日開始需接駁人工肺（ECMO）。許樹昌稱其情况有改善，肺炎情况不算很嚴重，昨傍晚起可試除去人工肺，改用呼吸機。

本港至昨日連續一周沒本地新型冠狀病毒個案。昨日新增一宗從菲律賓輸入的個案，累計個案升至1128宗確診和一宗疑似個案。昨新增個案為一名長居菲律賓的40歲女菲傭，她乘菲律賓航空航班PR300於本月19日抵港後，有頭痛病徵，化驗後確診，送入瑪嘉烈醫院，她沒有其他密切接觸者。

明報記者

（抗疫新階段）

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