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2020年6月20日星期六
港聞二
罷工今公投 聶德權函公僕促忠誠 稱工會令人誤會「與政府對着幹」 顏武周：盼尊重同事權利
人大常委會閉幕 消息：今不表決草案 未必公布條文
「干預」變「勾結」 陳文敏：條文範圍更闊
李家超赴澳門了解國安工作經驗
立會保安沒收反國安法標語
居屋推7047伙21年新高 六成白表 配額首超綠表 家庭入息上限增至6.6萬
白居二配額增半 至4500個
公屋本年度可編配3.1萬伙 新建8300伙 6邨處港九
東鐵新信號3故障 港鐵歸咎人為因素
聶德權：公僕凍薪非政治考慮
《頭條》落幕 吳志森：美好的仗已打過 稱政府要港台做喉舌 料「不是最後一個出事節目」
頭條有無得返嚟？ 田大人：無得返喇
瑪嘉烈新大樓申多建5層 牀位增兩倍至850張
曾處理生豬肉 婦染豬鏈球菌亡
3人印度返港 確診新冠病毒
反東北示威者稱遭警禁錮 官稱合理武力判索償敗訴
人肉路障死因研訊 身亡司機驗出冰毒
贈閱書單七成聯合出版相關 葉建源質疑利益輸送 教局譴責抹黑
教局增教學資源套 稱不能以公義之名違法
作弊7學警紀律調查 未如期畢業
「確保公正」 選舉主任「兜亂」跨區出任 陳淑莊批政府心虛 為免DQ後尷尬
梁耀忠排第二「抬轎」 倡初選後按民調棄選 戴耀廷：不遵協議不應初選
快艇深水灣撞斃潛水翁 死者膊頭背部劏開 涉事水域非泳灘範圍
啟業邨短路火 煙捲半空50住客疏散
海關半年破2500噸走私肉 市值9000萬 相當11年總和
尊子漫畫
【Emily】阿廸慢必潑臭水各被追11萬 行管會話唔賠扣人工
【Emily】女神進駐前 人大胡曉明離開Chickeeduck
【Emily】再有無線高層空降Now新聞台
【Emily】1萬元明可登記 樂善堂籲捐基層
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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